Estratto dell’articolo di Claudio Plazzotta per “Italia Oggi”

Il mese di novembre sta finendo, ed è il primo in cui la grande novità della tv generalista italiana, ovvero Fabio Fazio su Nove, ha potuto dispiegare le sue ali per tutto il periodo. E in effetti in prima serata, ovvero tra le ore 20,30 e le 22,30, i dati Auditel testimoniano che Nove di Warner Bros.

Discovery è davvero entrato nel campionato dei grandi, col suo 4,08% medio di share (e una crescita del 45% rispetto allo stesso periodo 2022) che lo porta a sfidare direttamente Rai 2 o Rete 4. Rai 1 vince la sfida su Canale 5 sia nelle 24 ore (18,36% vs 17,81%), sia soprattutto in prima serata (21,07% vs 15,99%).

Grande crisi, invece, per Rai 3, che senza Fazio perde buona parte della sua identità e cala del 13% nelle 24 ore e del 22% in prime time. Discreto exploit di Rai 2, che recupera ascolti nelle 24 ore soprattutto grazie al boom di Fiorello, che al mattino spopola col 20% di share, e che in prima serata è trainata dal tennis sia grazie alle Atp Finals di Torino, sia, nel fine settimana appena conclusosi, col trionfo della squadra italiana in Coppa Davis.

Quanto alle reti che puntano tutto sulla informazione, cala la prima serata di Rete 4 (-7%) mentre si consolida La7 (+6%), con un 5,4% di share che avvicina sia Rai 3, sia Italia 1. Considerando gli ascolti di tutti i canali dei singoli gruppi televisivi in prima serata, Mediaset è in testa nel periodo 1-26 novembre con il 37,2% di share complessivo, davanti a Rai con il 36,7%. Sale Warner Bros. Discovery col 9,3% […]

