IN RAI ORA SI ANNUSA L’EAU DE MELLONE – DOPO ANNI PASSATI NELL’OMBRA, IN RAI E' SCOCCATA L'ORA DI ANGELO MELLONE (CARO A GIAMPAOLO ROSSI) – IL RITRATTO DEL “FOGLIO”: “FA ANCHE IL CANTANTE, SCRIVE ROMANZI. ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ESTIVI HA INDOSSATO UN COMPLETO CELESTE E MOCASSINI CON IL PENNACCHIO. PORTA I FANTASMINI, PERCHÉ LA CAVIGLIA PUGLIESE DEVE TRASPIRARE ED ESSERE ESIBITA. E LUI INSEGNA: “CICCIO, QUESTI ME LI SONO FATTI FARE SU MISURA DA UN CALZOLAIO MARCHIGIANO. LA GIACCA, COME PUOI VEDERE, È SARTORIA NAPOLETANA. UNA ROBETTINA. HO UNA COLLEZIONE INTERA’…”

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

Mai più senza. Si chiama Eau de Mellone ed è la fragranza più spruzzata in Rai. J’adore! […] Alla presentazione dei programmi estivi, Angelo Mellone, il nuovo direttore Rai dell’intrattenimento, ha stravolto definitivamente l’abbigliamento televisivo 2023/2024.

[…] Da ora in avanti è solo vestivamo alla Tom Mellone. […] Le fan del maestro Tom Mellone, il direttore Rai, cresciuto a Colle Oppio, amato da Giorgia Meloni e dal profeta Giampaolo Rossi, dicevano di lui: “E’ l’astro nascente. Dopo la linea intrattenimento Rai gli daranno pure la direzione fiction e cinema. E’ più affascinante di Chet Baker”.

Come è stato possibile non accorgersi di Tom Mellone? Che vergogna. Per Serena Autieri, Gigi Marzullo, e Timperi, il maestro Mellone ha cucito Unomattina estate. Per Marcello Masi, ex direttore del Tg2, ha abbottonato il programma Camper.

Per Nunzia De Girolamo e Francesco Semprini ha scelto la stoffa di Estate in diretta. […] tutti i nuovi programmi dell’estate Rai sembrano usciti dal Touring Club: grotte, pecore, cinghiali, lande ventose. Manca solo la cornamusa. La filosofia l’ha spiegata il maestro: “In estate bisogna accompagnare le solitudini e raccontare le bellezze del nostro paese”. Una costumista Rai ci rivela: “Ma non lo sai che Tom Mellone è anche cantante? Ha una voce che neppure Manuel Agnelli degli Afterhours. Il maestro ha scritto pure un romanzo. E questa, credimi, la dico solo a te. La mamma di Giorgia Meloni, Anna Paratore, se lo magna con gli occhi, altro che Francesco Lollobrigida. Se piglia Lollo lo cucina con l’aglio mentre a Mellone gli prepara pure le friselle”.

LEONARDO METALLI E ANGELO MELLONE

Siamo sbalorditi. Ma dov’è, dov’è il maestro? “E’ lui, è lui”. Improvvisamente Tom Mellone viene illuminato dai flash. […] per l’occasione, ha indossato un completo celeste, camicia blu scura di cotone sardo, senza colletto, cintura di pelle di vitello molisano, pochette di seta ligure, e mocassini con il pennacchio. Ovviamente porta i fantasmini, perché la caviglia pugliese deve traspirare ed essere esibita. Imbarazzati, ci presentiamo a Tom Mellone. Restiamo abbagliati dai suoi mocassini. Il maestro insegna: “Ciccio, questi me li sono fatti fare su misura da un calzolaio marchigiano. La giacca, come puoi vedere, è sartoria napoletana. Una robettina. Ho una collezione intera”. […]

Un autore Rai dice che è nato tutto cosi: “Tom Mellone, da dieci anni, cura tutti i programmi di linea. Linea blu, Linea verde. Sono quei programmi che ti permettono di andare in giro per l’Italia. Il maestro in ogni città scopriva le eccellenze. Nasce così la linea di moda Mellone. Il maestro dichiara che gli manca solo la passerella di Sanremo e intanto accarezza Marzullo come Valentino faceva con Eva Herzigova. La Rai aveva i libri, ma con Mellone davvero può compiere il salto industriale. […]