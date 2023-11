IN RAI C’È SEMPRE ODORE DI SOFFRITTO DI INTERESSI – PINUCCIO, INVIATO DI “STRISCIA LA NOTIZIA”, TORNA A OCCUPARSI DEGLI SPRECHI DELLA TV DI STATO E METTE NEL MIRINO UNA GARA DI APPALTO CURIOSA. SI TRATTA DI UN BANDO DA 800MILA EURO ALL’ANNO, INDETTO PER FORNIRE MATERIALE CON TELECAMERE E MICROFONI ALLE TROUPE. A VINCERE L'APPALTO PER UN LOTTO È STATA LA SOCIETÀ DEL MARITO DI UNO DEI VICEDIRETTORI DEL TG1 – “LA COSA STRANA È CHE…”

VIDEO - APPALTO IN RAI CON CONFLITTO D’INTERESSI? – IL SERVIZIO DI PINUCCIO PER “STRISCIA LA NOTIZIA”

APPALTI AMOROSI IN RAI PER SERVIZI GIORNALISTICI, OGGI A STRISCIA IL SERVIZIO DI PINUCCIO

A “Rai Scoglio 24” Pinuccio torna a occuparsi degli sprechi e delle storture della tv di stato, in particolare delle gare di appalto per fornitori esterni. Come quella, indetta per fornire materiale come telecamere e microfoni alle troupe dei servizi giornalistici, che è stata vinta per un lotto da una società il cui titolare è il marito di uno dei vicedirettori del Tg1.

Un lotto che vale «circa 800mila euro annui, contando che il contratto è di due anni si tratta di 1 milione e 600mila euro totali», afferma una fonte, un collaboratore esterno che lavora in Rai, che aggiunge: «La cosa strana è che questa società lavora in Rai da meno di un anno. Fa dirette e i servizi per i tg. In pochissimo tempo ha ottenuto incarichi che altre aziende, che collaborano con la tv di stato da anni, non riescono ad avere».

Peccato che il regolamento dell’albo fornitori Rai preveda che eventuali relazioni di parentela (fino a tre generazioni) o di stabile convivenza con personale Rai e/o società del gruppo comportino l’astensione dalla partecipazione alle gare di appalto. Come mai questa eccezione?

