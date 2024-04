RAI, SCANDALO SCACCIA SCANDALO? – L’ULTRAMELONIANA AUGUSTA MONTARULI HA DENUNCIATO CHE, NEL CORSO DI “RADIO ANCH'IO” SU RADIO1, DURANTE UNA DISCUSSIONE SULLE PROTESTE DEGLI UNIVERSITARI CONTRO ISRAELE, È STATO CHIESTO ALLA SENATRICE DI FDI, ESTER MIELI, SE FOSSE EBREA – MONTARULI HA CHIESTO ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI DI CONVOCARE IL CONDUTTORE DELLA TRASMISSIONE, GIORGIO ZANCHINI – UN POLVERONE PER DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DAL CASO SCURATI?

FDI DENUNCIA, SU RADIO1 CHIESTO A ESTER MIELI SE FOSSE EBREA

Giorgio Zanchini - Radio Anch io - Rai radio1

(ANSA) - Un nuovo caso in Rai sollevato da Fratelli d'Italia in Commissione di Vigilanza. La deputata Augusta Montaruli ha denunciato che questa mattina, nel corso di Radio Anch'io su Radio1, è stato chiesto alla senatrice del suo stesso partito Ester Mieli se fosse ebrea, nell'ambito di una discussione sulle proteste degli studenti nelle università per la guerra in Palestina.

La parlamentare ha quindi proposto di ascoltare i vertici Rai anche fu questo punto, ipotizzando di convocare anche il conduttore della trasmissione Giorgio Zanchini. Di fronte a questa posizione, l'opposizione ha chiesto di riconsiderare l'audizione di Paolo Corsini e Serena Bortone sul caso Scurati, ritendo che si usino due pesi e due misure. La parlamentare di Fdi ha sottolineato che quanto avvenuto a Radio Anch'io rappresenta "un caso gravissimo", che "rasenta l'antisemitismo".

FDI, 'INACCETTABILE ZANCHINI CHIEDA IN RADIO SE OSPITE È EBREA'

Ester Mieli

(ANSA) - "Esprimiamo solidarietà alla senatrice Ester Mieli, che questa mattina in apertura del suo collegamento alla trasmissione Radio Anch'io si è vista chiedere dal conduttore, Giorgio Zanchini, se lei fosse ebrea". Lo dichiarano i componenti di Fratelli d'Italia nella Commissione di Vigilanza sulla Rai.

"Una richiesta che, oltre riportare alla mente lugubri ricordi, è inaccettabile e intollerabile specie in un momento quale questo pervaso da un antisemitismo sempre più dilagante, alimentato all'interno delle Università da estremisti di sinistra verso cui ancora attendiamo parole di condanna da parte della sinistra e in particolare del Pd e di Elly Schlein - prosegue la nota -. Alla collega Mieli rinnoviamo la nostra solidarietà, e ci auguriamo che queste nostre parole siano seguite da quelle di tutte le altre forze politiche".

Giorgio Zanchini - Radio Anch io - Rai radio1 augusta montaruli e giorgia meloni Ester Mieli giorgia meloni augusta montaruli Giorgio Zanchini - Radio Anch io - Rai radio1 Giorgio Zanchini - Radio Anch io - Rai radio1