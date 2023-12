LA RAI SVOLTA A DESTRA - ALLA MELONI NON È BASTATO FARE A PEZZI L’APPROFONDIMENTO DI VIALE MAZZINI: ORA VA ALL’ASSALTO ANCHE DELLE FICTION, CON TRE NUOVI TITOLI DA PALINSESTO SOVRANISTA: DOPO LA SERIE SU MUSSOLINI, SPAZIO ALLE FOIBE E A GOFFREDO MAMELI - PER BLOCCARE L’EMORRAGIA DI ASCOLTI DI RAI3 SI TORNA ALL’USATO SICURO, CON “PRESA DIRETTA” E "CHE CI FACCIO QUI" DI IANNACONE - IL RITORNO IN RAI DI GILETTI È PREVISTO PER SETTEMBRE E...

Mussolini, le foibe, i patrioti risorgimentali: c’è il meglio del bagaglio ideologico della destra sovranista nel palinsesto Rai prossimo venturo. Come peraltro teorizzato dall’ad Roberto Sergio: “È arrivato il momento di concentrarsi su un nuovo storytelling”, scrisse nella lettera ai dipendenti con la quale, nel giugno scorso, illustrò il suo programma alla guida dell’azienda. Detto, fatto [...]

Sono almeno tre i titoli annunciati per l’anno prossimo nella seduta del Cda in corso a Viale Mazzini. “La caduta del Duce” ripercorrerà tutta la fase finale del Ventennio fascista, raccontando le fasi finali della parabola di Benito Mussolini. [...] Il secondo titolo, “La rosa dell’Istria”, ispirato al romanzo Chi ha paura dell'uomo nero? di Graziella Fiorentin, edito da Mursia, è ambientato nel 1943 e narra il dramma degli esuli istriani e dalmati dall'armistizio al dopoguerra. Il terzo si concentrerà sulla vita e le opere di Goffredo Mameli, il poeta e patriota risorgimentale che morì a soli 22 anni, dopo aver composto le parole dell’inno nazionale italiano.

Il cambio di narrazione sarà tuttavia accompagnato da una serie di contromisure per provare ad arginare il crollo degli ascolti. Specie di Rai3 [...] ricompare Che ci faccio qui di Domenico Iannacone: lodato dalla critica, forte di un nutrito seguito social e amatissimo dal pubblico, la serie di inchieste ideata e condotta dallo storico inviato di Ballarò si riprende la prima serata, con sei puntate, per raccontare storie di vita e di riscatto nelle pieghe di un’umanità fragile e marginale.

Subito dopo, toccherà a Riccardo Iacona ricominciare il viaggio di Presa diretta [...] Nella seconda e terza serata di Rai3 partirà un nuovo programma in 4 puntate condotto da Edoardo Sylos Labini, altro volto sovranista fin qui trascurato, su quattro personaggi legati all’immaginario di destra: Mazzini, D’Annunzio, Marinetti e Guareschi. E non finisce qui: per rispondere alla cancellazione di Insider di Roberto Saviano oscurato dall’ad Sergio, è in cantiere un settimanale sulla mafia che sveli volti e protagonisti dell’organizzazione criminale e di chi la combatte.

Budget tagliato ad Avanti popolo

Non sono le uniche novità. L’altra riguarda Nunzia De Girolamo, che probabilmente non proseguirà il talk del martedì sera. Scelta non ancora definitiva: prima bisogna approntare un’alternativa che il direttore degli Approfondimenti, Paolo Corsini, non ha però trovato. La speranza di risollevare Avanti Popolo si sta infrangendo sui dati Auditel, che anche due giorni fa ha registrato un deludente 1,8% di share.

Ragion per cui, dopo aver cambiato il regista, si è deciso di tagliare pure il budget di un secco 30 per cento. Duecentomila euro a puntata è difatti un costo insostenibile alla luce della mancanza di spettatori che porta con sé un drastico calo della pubblicità e del suo valore. Aggiustamenti per tentare di salvare il salvabile, in attesa di capire se la trasmissione potrà continuare a vivacchiare sino a maggio, come da progetto iniziale, o se dovrà abbassare il sipario per sempre.

Giletti rinviato a settembre

Lo sbarco in Rai di Massimo Giletti sembra invece rinviato a settembre. Secondo alcune indiscrezioni, l’anchor di Non è l’Arena avrebbe dovuto sbarcare in Rai da gennaio con una serie di speciali, ma la trattativa si sarebbe arenata. Il conduttore, cui si vorrebbe affidare una prima serata, dovrebbe perciò arrivare nella seconda metà del 2024. Confermatissimo invece Salvo Sottile: nonostante Farwest non sia decollato come ci si aspettava, i vertici Rai sono soddisfattissimi del programma del lunedì sera che viaggia poco sopra il 4%. Comunque più del doppio di De Girolamo: il che, di questi tempi, è grasso che cola.

