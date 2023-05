“UN OGGETTO DEL DESIDERIO? NON MI SENTO COSÌ. SONO SFACCIATA PERCHÉ SONO ANCHE TIMIDA” (ORA SI DICE COSI’) – ELODIE, LA "CATWOMAN DEL QUARTACCIO", DOPO IL DAVID DI DONATELLO E IL SOLD OUT AL CONCERTO AL FORUM DI ASSAGO, SI SCATENA: “IL MIO CORPO E' IN PRIMO PIANO MA NON PERCHÉ SONO ESIBIZIONISTA O PER DIRE CHE SONO LA MEGLIO. IL CORPO E’ UN’OPERA D’ARTE. IO SONO IGNORANTE MA L'ARTE PUÒ CAPIRLA CHIUNQUE" (CONSIDERA ARTE PIU' IL SUO CORPO O LE SUE CANZONETTE?) - E POI I SOCIAL-"FOGNA", LA BATTAGLIA PER I DIRITTI E L’AMORE PER IANNONE – VIDEO