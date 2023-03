1 mar 2023 16:44

RAI, DI TUTTO, DI PUS! BERLUSCONI SI SENTE TRADITO DA VESPA, DIVENTATO IL TELE-RASPUTIN DELLA MELONI – L’AD CARLO FUORTES DICE NO AL MAGGIO FIORENTINO E APRE ALL’IPOTESI GIAMPAOLO ROSSI DIRETTORE GENERALE RAI. L'OPZIONE PERÒ SI RIVELA DI DIFFICILE REALIZZAZIONE PER L’OPPOSIZIONE DI BERLUSCONI E SALVINI CHE VOGLIONO UN REPULISTI: ORA COME ORA, NON TOCCANO PALLA...