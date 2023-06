RAI DI TUTTO, DI PUS - ANDREA VIANELLO NON TRASLOCHERÀ A SAN MARINO. L’EX DIRETTORE DI RADIO1, APPENA DEFENESTRATO PER FAR POSTO A FRANCESCO PIONATI, DICE NO ALLA PROPOSTA DI ROBERTO SERGIO E ATTENDE UNA NUOVA PROPOSTA – DELLO STUOLO DEI TROMBATI INCAZZATI FA PARTE PURE ANGELA MARIELLA: CANDIDATA A TUTTO PRIMA DELLE NOMINE, PARE CHE PER LEI SIA PRONTA LA POLTRONA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI...

Andrea Vianello non traslocherà a San Marino. L’ex direttore di Radio1 , appena defenestrato da Francesco Pionati, dice no alla proposta di Roberto Sergio e attende ora che gli vengano prospettate altre soluzioni. Una querelle che sarà probabilmente al centro delle domande dei commissari della vigilanza che attendono l’8 giugno il nuovo amministratore delegato della Rai e la presidente Marinella Soldi.

Intanto Angela Mariella è su tutte le furie… Non ci sta a fare la parte della trombata. In vista del consiglio di amministrazione Rai del 13 giugno, sta caricando a pallettoni il suo sponsor principale all’interno della Lega, Alessandro Morelli, senatore ex direttore di Radio Padania. Per lei sarebbe pronta la poltrona delle Relazioni istituzionali al posto di Luca Mazza’. Mariella era candidata a tutto: prima al Tg2, poi a Radio1/Giornale Radio. Infine a Rai Sport, ma nella spartizione da manuale Cencelli, è stata abbattuta dal fuoco amico. Salvini le ha preferito Francesco Pionati, del quale si erano perse le tracce da oltre quindici anni: prima senatore, poi deputato e da una decina d’anni sotto traccia alle dirette dipendenze di Alessandro Casarin, capo della Testata regionale.

Il leader del Carroccio salda così un debito di gratitudine: Pionati con un lavoro certosino lo avrebbe consigliato in tutti questi anni, segnalandogli su cosa e come intervenire nel dibattito politico per ottenere il massimo effetto mediatico, forte della sua esperienza di pastonista al Tg1 (e poco importa se in soli quattro anni l’elettorato del Carroccio è sceso dal 34 all’8%).

Così partirebbe uno sprint a due per la direzione di Isoradio lasciata libera da Mariella: scendono le quotazioni del candidato della prima ora, Ivano Liberati, forte però del suo stretto rapporto con il nuovo amministratore delegato Roberto Sergio. In ascesa quelle di Maria Rita Grieco, vice direttore del Tg2. Il riequilibrio annunciato delle quote rosa e la sponsorizzazione di parte del centro destra sarebbero dalla sua.

In quel caso il neo direttore del Tg della seconda rete Antonio Preziosi avrebbe già pronto un rimpiazzo doc, il classico due piccioni con una fava: l’arrivo di Federica Corsini, moglie del ministro della cultura ed ex direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. Operazione già vista in passato, che si ripeterebbe con le stesse modalità, dato che era stato proprio Preziosi l’artefice del ricongiungimento familiare in casa Sangiuliano, riportando a Roma l’amica Federica, assunta in Rai alla TgR della Basilicata per passare poi a Rai Parlamento come vice capo redattore.

In Viale Mazzini intanto sta facendo storcere il naso a molti, l’atteggiamento del nuovo capo staff dell’amministratore delegato Paola Marchesini, già soprannominata “arrogance”, affetta - dicono gli addetti ai livori - da iper presenzialismo, in alcuni casi anche fuori luogo.

Per donne in ascesa, ce ne sono altre uscite a pezzi dal nuovo assetto organizzativo annunciato da Roberto Sergio nel suo primo Cda. Elena Capparelli non se ne fa una ragione. Il suo Rai play era presentato ovunque come il modello virtuoso della nuova Rai. Oggi le è rimasta soltanto la scatola vuota. Tutti i prodotti saranno gestiti da Maurizio Imbriale nella nuova direzione Contenuti digitali. “Il riequilibrio di genere ai vertici della Rai avverrà in tempi rapidissimi, già con le nomine dei vice direttori”, ha assicurato Roberto Sergio.

E Pionati gli ha fatto eco annunciando che ne nominerà cinque su sette. Anche se per ora l’unica indiscrezione riguarda Giuseppe Malara, attualmente alla redazione politica del Tg2, in corsa per un posto da vice Pionati . Mentre pare che il nuovo capo degli approfondimenti Paolo Corsini, dopo le indiscrezioni di stampa sulla camicia nera indossata ogni 25 aprile, abbia tolto il girocollo con la croce celtica ostentata per anni a Saxa rubra.

Il nuovo capo del Day time Angelo Mellone, invece, non arretra di un solo passo. Sul suo profilo il soldato con la baionetta ricorda a tutti che è il momento di fare il proprio dovere.

