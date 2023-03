RAI, DI TUTTO DI PUS! – CHI FINIRÀ AL POSTO DI ALESSANDRA DE STEFANO A RAISPORT? LA LEGA SPINGE PER UN RITORNO DI AURO BULBARELLI, IN TICKET CON GIULIO DELFINO – IL RINVIO DEL CDA DELLA SCALA E I MOVIMENTI DEGLI “STALINISTI COL COLBACCO” – SEBASTIANO MESSINA: “SANGIULIANO DICE È PIÙ POSSIBILE LA VITA SU MARTE DEI PARTITI FUORI DALLA RAI. UN’OPINIONE AUTOREVOLE, VISTO CHE LUI ‘IN QUOTA’ A TRE PARTITI DIVERSI HA FATTO UNA FULGIDA CARRIERA. SE I PARTITI FOSSERO STATI MESSI FUORI DALLA RAI, LE SUE CHANCE DI DIRIGERE UN TELEGIORNALE SUL PIANETA TERRA SAREBBERO STATE INFERIORI A QUELLE DI UN MARZIANO…” - VIDEO

Sebastiano Messina per “la Repubblica”

Alla domanda di Fabio Fazio se sia più possibile che ci sia vita su Marte o che i partiti vadano fuori dalla Rai, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha risposto senza esitazione: «La vita su Marte». È un’opinione autorevole, visto che lui “in quota” a tre partiti diversi – ha fatto una fulgida carriera nei tg. Se i partiti fossero stati messi fuori dalla Rai, le sue chance di dirigere un telegiornale sul pianeta Terra sarebbero state inferiori a quelle di un marziano.

2. DE STEFANO SI DIMETTE DA RAISPORT LA LEGA VUOLE IL RITORNO DI BULBARELLI

Estratto dell’articolo di Michela Tamburrino per “La Stampa”

[…] Alessandra De Stefano si è dimessa ieri da direttore di RaiSport. […] Per lei si era parlato, nelle scorse settimane, dell'incarico di corrispondente da Parigi. Qualcuno sostiene che se ha fatto le valige in stretto anticipo rispetto alla rimozione è perché ha firmato per un altro incarico. Altrimenti si sarebbe dimessa all'indomani del flop […]. Tra i possibili nomi per la successione ci sono in ticket Roma-Milano, Auro Bulbarelli che spinge per il ritorno appoggiato dalla Lega, in accoppiata con Giulio Delfino.

[…] Avevamo lasciato Fuortes a Milano, venerdì scorso, probabilmente impegnato in un incontro con il sindaco Sala che volente o nolente aveva accettato l'idea di averlo affiancato a Dominique Meyer nell'immediato.

Il cda definitivo della Scala era fissato per il 18 aprile, quello della Rai il 20 aprile così che il consiglio scaligero potesse anticipare la notizia del nuovo arrivo e la Rai ratificare l'uscita. Invece, dopo le recentissime dichiarazioni del sindaco, «ricordo a tutti che tale decisione va presa solo dal cda della Scala», […] il cda scaligero è stato posticipato al 27 di aprile, rendendo di fatto nullo l'incastro dei Consigli. La partita perciò resta aperta […].

Sempre ieri, dopo la trasmissione di Fabio Fazio "Che tempo che fa" nella quale il ministro Gennaro Sangiuliano ha parlato di piccoli Stalin a passeggio per i corridoi di viale Mazzini, è iniziato il risiko degli stalinisti con colbacco […]. […] sarebbero coloro che sotto la sinistra sono cresciuti anche in grado: Vianello, Montanari, Mannoni, Annunziata, Calandrelli, per citare solo i più noti.

E per finire ieri è stato azzerato il Cdr del Tg1. Si tratta dell'organismo sindacale diventato tristemente famoso per aver inviato un comunicato contro lo sbarco di Fiorello su Rai1 che lo showman considerò offensivo anche a causa di una frase inopportuna nella quale si parlava di uno «sfregio» ai giornalisti.

