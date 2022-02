RAI, DI TUTTO, DI PUS - WALTER-EGO VELTRONI DIVENTERÀ CONDUTTORE DI UN PROGRAMMA SU RAI3 ACCANTO A FRANCO DI MARE. ALLA SUPERVISIONE DEL PROGRAMMA CI SARA’ ILARIA CAPITANI (FINITA NEL MIRINO DI FEDEZ) CHE ERA ANCHE LA PORTAVOCE DELLO STESSO VELTRONI QUANDO ERA SINDACO DI ROMA. SUGGESTIVI INTRECCI FRA TV PUBBLICA E POLITICA CHE SOLO IN ITALIA SI POSSONO VEDERE…

Marco Zonetti per https://www.vigilanzatv.it/rai3-veltroni-diventa-conduttore-e-il-supervisore-e-la-sua-ex-portavoce/

E così, stando a quanto racconta Il Fatto Quotidiano, l'ex segretario del Partito Democratico Walter Veltroni approderà su Rai3 alla conduzione di un programma a fianco del Direttore Franco Di Mare. La trasmissione avrà il non fantasiosissimo titolo Storie, e andrà in onda con ogni probabilità a partire dalla prossima primavera il sabato in prima serata.

Alla supervisione del progetto, Ilaria Capitani, fresca di nomina a Vicedirettore dell'Approfondimento e nota alle cronache recenti per essere finita nel mirino di Fedez nella famigerata telefonata pubblicata dal rapper sui social riguardo alla presunta "censura" del suo monologo sul palco del Concertone del Primo Maggio.

Ma nel passato professionale della Capitani c'è anche un altro elemento degno di nota: ricordiamo infatti a chi fosse di memoria corta che nel 2006 lasciò momentaneamente la Rai per assumere l'incarico di portavoce del sindaco di Roma... e chi era all'epoca il primo cittadino della Capitale se non lo stesso Veltroni? Che finirà quindi "supervisionato" alla Rai da una dirigente che era sua stretta collaboratrice in Campidoglio. Suggestivi intrecci tra Tv pubblica e politica che solo in Italia si possono vedere.

