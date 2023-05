RAIBALTONE: COME SARA’ LA RAI MELONIANA? – AL POSTO DI FAZIO, NICOLA PORRO O PETER GOMEZ, IN ARRIVO ANCHE MYRTA MERLINO E VERONICA GENTILI (E SALVATORE MERLO DAL "FOGLIO" COME AUTORE). UNA TRASMISSIONE ANCHE PER EMA STOKHOLMA? PER IL TG1 CHIOCCI, AL TG2 RAO O PREZIOSI, CONFERMA PER ORFEO - AL POSTO DI COLETTA MARCELLO CIANNAMEA, PER L'INTRATTENIMENTO DAY TIME C’E’ ANGELO MELLONE, I TALK A PAOLO CORSINI. E PER RAISPORT…

Estratto dell'articolo di Michela Tamburrino per “La Stampa”

NICOLA PORRO

(...)Al settimo piano di viale Mazzini si pasteggia a caffè e panini per trovare la quadra, e il nuovo ad Roberto Sergio poco si sbilancia, perché sa che chi entra papa oggi, esce cardinale domani. Dunque si ragiona al minuto.

Cominciamo dai Generi, quelli che sono chiamati a produrre i palinsesti da presentare agli investitori l'8 luglio. Il nuovo volto sul quale punta molto il tandem Sergio/Rossi è Marcello Ciannamea, chiamato a prendere in mano l'Intrattenimento Prime Time occupando il posto di Stefano Coletta che ha rifiutato la direzione del Marketing. Prime Time è un genere strategico, appunto per i palinsesti di prima fascia, quelli che assorbono la pubblicità più ghiotta.

All'Intrattenimento Day Time arriva Angelo Mellone, che dovrebbe prendere il posto di Simona Sala, sempre che non si arrivi all'unificazione di RaiFiction e di RaiCinema, una possibilità che sarà posta ai consiglieri nel prossimo Cda Rai, forse già quello del 25 maggio, dove si discuterà di Generi e corporate, ma non di testate. Allora Ciannamea, un uomo per tutte le stagioni, assumerebbe anche l'onere del Day Time. Questo solo se si dovesse arrivare all'accorpamento, ora di gran moda.

peter gomez

Il genere più appetito sono gli Approfondimenti, vale a dire il controllo dei talk show, possibile grimaldello per infiltrare Rai3: con Antonio Di Bella in pensione, ecco presentarsi Paolo Corsini. Alla Cultura dovrebbe restare Silvia Calandrelli, sotto la cui cura ricadeva anche Che tempo che fa. Per Rai Sport oramai sembra definitivamente avviato Jacopo Volpi, che così spegnerebbe le suggestioni di Angela Mariella e della Lega, che su quella rete aveva sempre avuto una prelazione.

Confermato, solo al momento però, Paolo Petrecca a Rai News. Tutto dipenderà dall'esito delle trattative con il M5S, che deve trovare per Giuseppe Carboni, ex direttore del Tg1, una degna collocazione dopo anni di attesa.

Al timone del Tg1 è in arrivo dalla direzione dell'AdnKronos Gian Marco Chiocci, che al momento ha fatto fuori tutti i competitor. Tentenna il recente direttore del Tg2 Nicola Rao, perché Antonio Preziosi da Rai Parlamento potrebbe sfilargli la poltrona. Ma Rao anche in questo caso non dovrebbe temere: per lui sarebbe disponibile una direzione della Radio, sempre che Paola Marchesini, capo staff dell'ad, non si risolva per l'interim come ha fatto Roberto Sergio. Ma Radio2 della Marchesini sarebbe anche un'ottima collocazione per Simona Sala che esce dal Day Time.

myrta merlino sul terrazzo di casa sua

Alla TgR resterebbe Alessandro Casarin, con Monica Maggioni che passerebbe alla Direzione editoriale dell'offerta informativa, libera grazie al pensionamento di Giuseppina Paterniti. Ma non basta, per Maggioni resta in ballo un programma di approfondimento, una seconda serata fissa, o l'opzione per gli speciali da consumarsi alla bisogna su tutte le reti. Resta ancora a galla l'ipotesi Francesco Pionati alla Direzione di Radio1 e del Giornale Radio, una delle direzioni più numerosa della Rai. A Rai3 è confermato Mario Orfeo

(...)

Per quanto riguarda la sostituzione di Fabio Fazio, i nomi possibili sono tutti esterni: oltre a Nicola Porro, gira quello del direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez. Anche il nome di Myrta Merlino è stato evocato più volte, data in arrivo da La7 su Rai2. A Luisella Costamagna, di area M5S, un programmino pensato per lei come la domenica di Rai3, o forse Rai2. Ma c'è bisogno anche di chi scrive: si parla dell'arrivo dal Foglio di Salvatore Merlo come autore e co-conduttore di un programma da affidare, altro possibile arrivo da Mediaset, a Veronica Gentili.

veronica gentili 1

Monica Setta è forse la donna cui viene offerto di più. Roberto Nepote, capo del Marketing, le aveva chiesto di occupare il pomeriggio di Rai1 e anche una parte del domenicale, ma in esclusiva. Vale a dire scippare il programma quotidiano di Serena Bortone e quello della domenica pomeriggio, Da noi a ruota libera, di Francesca Fialdini. Setta invece non ha voluto abbandonare Uno Mattina in famiglia, Generazione Z, Donne al bivio e Il confronto.

Oltretutto, si sarebbe dovuta misurare con l'eredità di Bortone, che ha registrato grandi ascolti, e di Fialdini, anche lei campionessa di audience nella domenica pomeriggio. Posti ai quali guardano Milo Infante e Roberta Capua. Per loro però si studia anche un factual tutto di tendenza al quale tiene molto Angelo Mellone. Pino Insegno viene indicato come nuovo conduttore dell'access L'eredità al posto di Flavio Insinna.

ema stokholma foto di bacco

Tra le novità fresche di giornata, il ritorno di Elisa Isoardi con Linea Verde Life, e una trasmissione per Ema Stokholma su Rai2. Pierluigi Diaco, invece, sta preparando un nuovo programma dal titolo L'altro Costanzo, tutto dedicato all'amico scomparso.

ema stokholma ema stokholma ema stokholma foto di bacco