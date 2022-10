TOTTI CHE OLTRE ALLE BORSE AVREBBE PORTATO VIA ANCHE GIOIELLI E CIRCA 100 PAIA DI SCARPE DELLA BLASI (

Non solo borse. Nell'inventario che Ilary Blasi ha consegnato al giudice che si occuperà della restituzione dei beni ci sono anche gioielli e scarpe, molte scarpe. Francesco Totti, all'indomani di quello che lui definisce come una sorta di ratto dei Rolex che la conduttrice televisiva avrebbe prelevato da una cassetta di sicurezza comune, avrebbe raccolto e nascosto diversi beni della (quasi) ex moglie.

Una cabina armadio praticamente svuotata, a quanto riporta Il Messaggero. Un centinaio di paia tra décolleté e sandali firmati Jimmy Choo, Amina Muaddi, Chanel, Le Silla, Casadei. Oltre alle sneakers marchiate Gucci. Alcune di queste arrivano a costare anche quattromila euro. E anche queste sono tutte sparite. E poi alcuni preziosi. Una mossa che l'ex capitano della roma avrebbe adottato nella speranza di riottenere i suoi orologi che la Blasi avrebbe preso facendosi accompagnare in banca dal padre.

ILARY BLASI

Per riottenere scarpe, borse e gioielli la show girl ha bussato alla porta del tribunale civile di Roma. E il prossimo 14 ottobre inizierà l'udienza dopo l'azione di reintegrazione a difesa del possesso promossa dall'avvocato della Blasi. Il tutto in attesa dell'inizio della causa di separazione che vede al centro della querelle l'assegno di mantenimento per i tre figli della coppia.

