13 gen 2024 14:10

LA REALTA’ E’ MEJO DI UN FILM! “SORDI POTREBBE ESSERE UNA SPIA”. NEL 1962 AD ALBERTONE FU NEGATO L’ACQUISTO DI UNA VILLA IN SVIZZERA AD ANDERMATT. PER LE AUTORITÀ ELVETICHE L’ATTORE POTEVA COSTITUIRE UNA MINACCIA PER LA SICUREZZA VISTO CHE QUELLA ZONA NEGLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA ERA CIRCONDATA DA INFRASTRUTTURE MILITARI – SORDI FECE RICORSO MA…