SANREMO 2024, GIGI D'ALESSIO E ILARY BLASI ALLA CONDUZIONE E IL RITORNO DI IBRAHIMOVIC? TUTTE FAKE NEWS

Le bocche sono cucite. Amadeus lavora al suo ultimo Festival di Sanremo in gran segreto mentre una pioggia di indiscrezioni da qualche giorno invade la rete.

C'è chi assicura una presenza per ben cinque sere come co-conduttore di Gigi D'Alessio, c'è chi annuncia l'arrivo sul palco di Ilary Blasi e chi ipotizza il ritorno all'Ariston di Zlatan Ibrahimovic. Cosa hanno in comune queste indiscrezioni? Sono tutte prive di fondamento.

THE VOICE SENIOR, IN BILICO I RICCHI E POVERI. IL REBUS ARISA

La nudissima Arisa dopo aver salutato Amici, sbarcherà in giuria a The Voice Kids. Le sue immagini hot non hanno fatto fare i salti di gioia alla Rai e alla società di produzione Fremantle, non perché "bacchettoni" ma per una logica di contesto: tra due mesi si occuperà nella istituzionale Rai1 dei pargoli canterini di Antonella Clerici.

Ovviamente Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, resterà al suo posto. Non solo, le sue quotazioni nelle scorse settimane erano in crescita al punto da immaginare la sua presenza anche nella versione Senior prevista dopo Sanremo.

I Ricchi e Poveri, a differenza di quanto circolato, potrebbero dire addio allo show perché impegnati in concerti all'estero. La Rai riuscirà a convincerli a restare? Se così non fosse si cercherebbe un sostituto e ora le quotazioni della vivace Arisa non sono più così alte...

MILLY CARLUCCI "CORTEGGIA" CARLOTTA MANTOVAN

Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci continua a lavorare al cast della nuova edizione, molti nomi sono stati svelati proprio da Dagospia.

Ne aggiungiamo un altro. La conduttrice corteggia da tempo la giornalista, moglie dell'amatissimo Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 e legato a Carlucci da una storica amicizia.

Lo scorso anno Mantovan aveva partecipato allo show come ballerina per una notte, ora la trattativa per inserirla nel cast è in corso. Ma bisognerà convincere Carlotta alle prese con qualche dubbio...

FEDERICO ROSSI (EX DEL DUO DI BENJI E FEDE) VERSO IL GRANDE FRATELLO?

La nuova edizione del Grande Fratello debutterà, con parecchie novità, lunedì 11 settembre. Sono stati svelati gli otto concorrenti vip (o presunti tali) che entreranno nella casa più spiata d'Italia ma gira voce che potrebbero non essere gli unici nomi noti.

C'è chi assicura la presenza nel cast, magari non da subito, del cantante Federico Rossi, noto per il duo Benji e Fede. Prima o poi varcherà la porta rossa?

L'ASCESA DI NUNZIA DE GIROLAMO IN RAI: NEL MIRINO C'E' LA VITA IN DIRETTA

Potentissima. A Viale Mazzini il peso di Nunzia De Girolamo si fa sentire, quasi gareggia con Bruno Vespa e Pino Insegno. L'ex ministra berlusconiana ha ganci trasversali, a destra forte dell'amicizia con Giorgia Meloni (il selfie insieme a colazione solo pochi mesi fa) e degli ottimi rapporti con Matteo Salvini, a sinistra rafforzata dal marito Francesco Boccia, esponente del Pd vicino a Elly Schlein e ben visto anche in ambienti grillini.

De Girolamo figura anche tra gli assistiti dell'agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta, un mix che spalanca certamente le porte. La novella conduttrice ha infatti ottenuto la guida di "Estate in Diretta", tornerà su Rai1 il sabato sera in seconda serata con "Ciao Maschio" e ha ottenuto anche il posto di Bianca Berlinguer su Rai3 con tanto di appalto esterno a Fremantle.

Una vera e propria ascesa che però avrebbe nel mirino un titolo importante: la conduzione della Vita in Diretta edizione 2024/2025. Le manovre sono già iniziate.

ORFEO PUNTA SU MONICA GIANDOTTI PER LINEA NOTTE. AL SABATO POMERIGGIO LAURA TECCE

Nuova occasione per Monica Giandotti, dopo il siluramento da Agorà (Rai3). Il direttore del Tg3 Mario Orfeo ha deciso di puntare su di lei per il dopo Mannoni a Linea Notte.

La giornalista avrebbe dovuto condurre Poster al sabato pomeriggio su Rai2, come svelato da Davide Maggio la trasmissione è definitivamente saltata, in corsa anche per il dopo Berlinguer, spazio poi affidato a Nunzia De Girolamo.

Chi prenderà il posto di Monica Giandotti su Rai2? In pole position ci sarebbe la vispa giornalista, nel cuore dei Fratellini d'Italia, Laura Tecce.

ALESSANDRO BARBERO SU LA7 L'11 SETTEMBRE

Tra le novità di La7 figura Alessandro Barbero, lo storico torinese debutterà sulla rete di Urbano Cairo in prima serata lunedì 11 settembre. Il primo appuntamento avrà come titolo "Democrazia e Dittatura. In viaggio con Barbero".

1) Il vivacissimo conduttore Rai è un traditore seriale ma gode di una fortissima rete di protezione nella sua città e fornisce una narrazione differente sui settimanali rosa grazie ai paparazzi amici. Di chi si tratta?

2) Un volto del Biscione, pur essendo ricchissimo, subisce il fascino dei soldi. I suoi compensi sono importanti e pur di portare a casa il malloppo dice sì a molti progetti. Di chi stiamo parlando?

3) Lei è un nome di spicco della moda, fresca di promozione, lui è un manager quotato e famoso organizzatore di eventi. Tra i due sarebbe esplosa la passione, chi sono?

