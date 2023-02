NEL REGIME DEL POLITICAMENTE CORRETTO, BASTA UNA BATTUTA SU UNA DONNA PER ESSERE CROCIFISSI IN PUBBLICO – DON LEMON, CONDUTTORE DI PUNTA DELLA “CNN”, È FINITO NEL MIRINO PERCHÉ, PARLANDO DELLA 51ENNE NIKKI HALEY, CANDIDATA ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE, HA DETTO: “NON È PIÙ NEL FIORE DEGLI ANNI” – LE COLLEGHE LO HANNO ACCUSATO DI SESSISMO E I SOCIAL L'HANNO BERSAGLIATO – ALLA FINE, PER NON PERDERE IL SUO TALK SHOW “THIS MORNING”, LEMON (AFROAMERICANO, GAY, LIBERAL, SUPER PREMIATO) SI È DOVUTO SCUSARE DUE VOLTE SU TWITTER… – VIDEO

[…] Don Lemon, 56 anni, conduttore di punta di Cnn, da ieri è nuovamente al timone di This Morning, il seguitissimo talk show mattutino con cui ha debuttato a novembre. E nel corso della puntata non ha fatto alcun accenno alla gaffe sessista pronunciata giovedì, di cui l’America ha parlato per l’intero week end e che ne ha quasi affondato la carriera, tanto da doversi scusarsi due volte via Twitter.

E poi promettere all’imbufalito boss della rete, il Ceo Chris Licht, di essere pronto a frequentare uno specifico corso di formazione aziendale e soprattutto che d’ora in poi «ascolterà di più e imparerà dai suoi errori».

A sollevare un polverone etico e politico, era stata la definizione di donna “non più nel suo prime”, sì, insomma “nel fiore degli anni”, da lui appioppata alla 51enne Nikki Haley – l’ex ambasciatrice all’Onu candidatasi alle primarie repubblicane per la Casa Bianca una settimana fa – dopo che questa aveva sostenuto la necessità di istituire un test mentale per i politici over 75: evidente riferimento agli 80 anni del presidente Joe Biden, e pure ai 78 di Donald Trump.

Ma nell’America ossessionata dal politicamente corretto […] le parole di Lemon sono suonate decisamente infelici. E infatti ad accorgersi subito della cantonata è stata la co-conduttrice, Poppy Harlow, 40 anni: che nel 2013 aveva imparato a sue spese il peso delle parole pronunciate in tv, finendo travolta dalle polemiche per aver detto, a proposito di due giovani atleti accusati di aver stuprato una compagna di classe: «Il loro futuro sportivo finisce qui».

Si è dunque immediatamente rivolta al collega tentando di fargli ritirare quella frase discriminatoria: «Intendi che non è nel suo “prime” per fare un figlio o per essere presidente?» Ma lui non ha colto: «Una donna è nel suo “prime” a 20, 30, 40 anni. Dopo, non può più prendersela con l’età dei politici...». Apriti cielo: Harlow ha lasciato immediatamente lo studio. Una pioggia di critiche è arrivata dalle donne dello staff. E sui social si è scatenato il finimondo.

nikki haley jewish coalition annual leadership meeting las vegas 1

Afroamericano (per il mensile Ebony fra i 150 più influenti al mondo), apertamente gay, pluripremiato per i reportage sull’uragano Katrina del 2005 e autore pure di un libro sul razzismo in America intitolato This is the Fire, Lemon ha compreso solo allora la gravità delle sue parole e le potenziali ricadute sulla sua immagine, tanto da scrivere a fine programma su Twitter: «Ho fatto un riferimento goffo di cui mi dolgo. Professionalità e personalità delle donne non sono mai definite dall’età. Ce ne sono molte nella mia vita che lo dimostrano».

[…] Non è certo un caso che della faccenda si sia occupato il boss Licht in persona. Certo disturbato dal sarcastico commento di Nikki Haley: «Sono sempre i democratici a dimostrarsi sessisti». Ma pure dalla rivolta interna alla rete che sta cercando di smarcare dall’etichetta di “liberal” per portarla più al centro.

Venerdì mattina ha chiamato il conduttore per dirgli chiaro che le sue osservazioni erano state “inaccettabili e ingiuste”. Lunedì ha mandato una nota a tutti gli impiegati spiegando che Lemon per questa volta tornava in onda: «A Cnn crediamo che le persone crescano imparando dai propri errori». Don, sempre via Twitter, si è affrettato a dire di aver capito: «Apprezzo l’opportunità di tornare al mio programma che oggi mi viene data. Mi scuso, ascolto, imparo. Farò meglio». […]

