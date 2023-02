LA REGINA DELL’ORGIA - NESSUNA COME ANGELA WHITE RIESCE A GOVERNARE COSÌ TANTI AUGELLI INSIEME - BARBARA COSTA: “NESSUNA SE LA SPASSA COME LEI QUANDO UNA FROTTA DI UOMINI LA APRE E SE LA SBATACCHIA. NON C’È SOSPIRO, GRIDO, SU E GIÙ MECCANICO O GHIOTTONERIA SESSUALE DI CUI NON SIA GODENTE SOVRANA. ANGELA WHITE È IN PRIVATO POLIAMOROSA CONVINTA, NON CREDE NELLA COPPIA DUALE E PUR MONOGAMA COME FINORA IMPOSTA DALLA SOCIETÀ, E LEI È PROMISCUA E BISEX FIN DALL’ADOLESCENZA…”

Barbara Costa per Dagospia

Lei è marchio, di sesso, impetuoso. Lei è un business, col sesso, milionario. Lei è una taglia. Di seno. Straboccante! Lei è la diva porno Angela White, e quest’anno ha vinto 10 Oscar del Porno: 6 sono gli Oscar vinti votati dai fan, 4 sono gli Oscar conquistati perché decisi dalla critica. È un porno record: Angela White, nel suo mega attico di L. A. zeppo di libri, ha 64 statuette!!! Non c’è nessuna pornostar femminile più squillante di lei. Angela è nella Storia del Porno, sta marcando la Storia del Porno, e non ha intenzione di arrestare la sua tettonica sterminante avanzata.

Ma non è di questo che io voglio parlarvi. Io voglio parlarvi delle orge. Del sesso di gruppo che Angela White ci accende in video. Oltre all’Oscar per la Migliore Scena Anale, "It If Fells Good 3", girata con Manuel Ferrara (marito di Kayden Kross, la regista di tale scena) Angela, riguardo alle ammucchiate porno, ha ribadito che non ce n’è per nessuno. E per due lavori di casa Brazzers, "Gang Bang", e "Take Control", Angela White è Best Gang Bang 2023, e Best Orgia 2023.

Nessun’altra femmina riesce come lei a governare così tanti peni e insieme, dentro di lei, nel suo sesso e ano, nella sua bocca, in simultanea e plurima (doppia e triplica) penetrazione. Nessuna se la spassa come lei quando una frotta di uomini la apre e se la sbatacchia in tutte le maniere che Angela richiede. Perché, è evidente: non c’è sesso di gruppo dove Angela non comandi e sia padrona del suo corpo ma pure di ogni goccia di sperma, saliva, sudori e secrezioni e squirto che esce tra le sue gambe allargate… non c’è sospiro, grido, su e giù meccanico e no, né ghiottoneria sessuale di cui Angela non sia godente sovrana.

Ciò che fa Angela inimitabile superstar è la sua signoria su quei maschioni che la possiedono. Non c’è uomo che sovrasti Angela, non c’è uomo che non sia devoto attrezzo sudicio di Angela. Non c’è aspetto del sesso il più dissoluto che Angela non faccia suo, e dal quale non prenda orgasmico ma inesausto appagamento. Del quale non si abbeveri fino all’ultimo sorso. Leccandosi le labbra.

È ciò che l’ha promossa icona del porno contemporaneo sia agli occhi delle colleghe che la invidiano (ma che aspirano a diventare come lei) sia ai sessi gonfi del suo esercito mondiale di fan. E non è tutto qui. In una recente intervista, Angela Gabrielle White ha svelato che lei da pornostar usa il suo vero nome per evidenziare che il sesso che imprime in video è sì amplificato secondo regole di regia e a telecamere recitato, ma è il suo: rispecchia il suo io più intimo in quanto a fame, desiderio, scopi.

Angela White è in privato poliamorosa convinta, non crede nella coppia duale e pur monogama come finora imposta dalla società, e lei è promiscua e bisex fin dall’adolescenza. “La sessualità nella pornografia è lo spazio più sicuro per esplorare e superare i tuoi limiti, se è quello che vuoi”, afferma Angela White, “ma è importante circondarsi di persone che la pensano come te, e nel porno attori, registi, boss, siamo tutte persone sex positive e fierissime di ciò che facciamo”.

Angela in ogni intervista chiarisce che “la pornostar realizzata è la pornostar che fa ciò che le piace”. Non esiste sfruttamento nel porno, tantomeno del corpo femminile, perché le attrici vogliono il sesso che decidono di fare. Chi non è così, ha pregressi casini esistenziali. Il porno non concede infantilismi. Chi fa la vittima è artefice della sua ghettizzazione e stigmatizzazione. Per Angela, “che alle donne, e alle pornoattrici, non piaccia il sesso e il sesso eccessivo, è stereotipo maschile raccolto dalle donne per troppo tempo”. La sua orgia premio Oscar "Take Control" è diretta dalla regista Lea Texis: potere alle donne? Dice Angela: “Take Control è un porno 5 vs. 1: e sono io che sc*po 5 uomini, non il contrario”.

Una persona è forte e sicura se ha pienezza e controllo della sua sessualità. È questo il nostro presente, non le lagne delle donne deboli e vittime degli uomini in quanto donne! Angela White, che gira moltissime scene all’anno, rifiuta quelle dove la performer è ritratta a vittima. Il suo NO è politico, e i suoi fan apprezzano. I risultati la premiano. Accetta tanti anali, accetta tante orge che son comunque meno di quelle a cui ambirebbe: “Amo girare sesso di gruppo perché ogni volta è una sfida fisica”, confessa Angela, “nel porno a orgia tutto è concentrato sulla donna, ed è la donna che comanda l’azione. Nel porno se ne girano poche, e il motivo è uno solo: i soldi!”.

È vero. Anche se il porno è pieno di soldi, le orge e il sesso di gruppo in generale sono le scene le più costose. Ogni pene prende non meno di 1000 dollari, molto ma molto di più se è il pene di un attore di grido. E, essendo orge e gang bang complicate da girare, i registi non chiamano novellini a farle. Per non parlare del compenso che va alla protagonista dell’orgia: di quanto esige, Angela White non si sbottona, ma sono bei soldoni. Su una cosa Angela White non transige: lei non accetta di girare orge e gang bang con meno di 5 uomini! E le vuole senza plot. Il porno che Angela ama di più, e che la rappresenta, è quello duro e crudo, senza fronzoli né dialogo che non sia afflato orgasmico.

