LA RELAZIONE TRA VICTORIA DE ANGELIS E LUNA PASSOS PROCEDE CON... IL VENTO IN POPPE! – LA BASSISTA DEI MANESKIN SE LA GODE SULLE SPIAGGE DEI CARAIBI CON LA FIDANZATA, FACENDO QUELLO CHE SA FARE MEGLIO: SPOGLIARSI E SFOGGIARE LE TETTINE IN TOPLESS – LA PRIMA PAPARAZZATA DELLE DUE (UN BACIO IN UNO YACHT) RISALE A UN ANNO FA - LA BOMBASTICA VICTORIA SI STA DEDICANDO PIÙ ALLA SUA CARRIERA DA DJ CHE ALLA BAND: IL 30 APRILE SARÀ OSPITE AL COCORICÒ, A RICCIONE…

victoria de angelis 1

Victoria De Angelis si gode vacanze d'amore e... libertà insieme alla compagna Luna Passos, top model brasiliana di origini olandesi. Le due ragazze sono volate ai Caraibi su un'isoletta paradisiaca, Pinel Island, dove, tra topless, baci e bagni in un'acqua cristallina, come mostrano gli scatti postati su Instagram dalla bassista dei Maneskin, sembrano più innamorate che mai.

La loro relazione dura ormai quasi da un anno. Nel giugno dello scorso anno Chi le aveva paparazzate tra Formentera e Ibiza su uno yacht insieme agli altri membri della band (tranne Damiano), Thomas con la sua Lavinia, e Ethan, ma senza Laura, subito dopo l'esibizione dei Maneskin a Barcellona. In quella occasione la stessa Victoria aveva già postato alcuni scatti insieme alla bella modella nata a Rio de Janeiro e volto di alcune campagne di importanti brand.

victoria de angelis luna passos 15

Da allora vari avvistamenti avevano confermato la relazione in corso. A gennaio poi, dopo un anno di successi e le voci di una possibile pausa da parte del gruppo, per rilassarsi Victoria è volata alle Maldive con Luna e dal paradiso terrestre la bassista ha inviato ai follower cartoline provocatorie, con scorci sensuali e nudità tutte al femminile. Provocazioni e scorci sensuali tipici degli scatti pubblicati da Vic, che anche in occasione di questa recente fuga d'amore con Luna non si è trattenuta.

Intanto la bassista si sta dedicando alla sua carriera da dj e il 30 aprile sarà ospite al Cocoricò, il tempio internazionale della musica elettronica per l'unica data italiana del suo tour mondiale, che la porterà dall’Inghilterra agli Stati Uniti per tutta la primavera.

A marzo la bassista dei Maneskin aveva già lanciato il suo primo mix dal titolo Victoria’s Treat in cui mostrava tutta la sua passione e il suo talento per il dj set. [...]

victoria de angelis 11

Dopo il presunto flirt con Martina Taglienti, Damiano David è stato pizzicato in più occasioni con l'attrice e cantante Dove Cameron. L'ultimo avvistamento in ordine di tempo è stato a novembre dopo la fine del concerto dei Maneskin in Brasile. Damiano e Dove lasciano insieme l'Espacio Unimed di San Paolo, dove i Maneskin hanno appena finito di suonare, alimentando i rumor. E vengono fotografati anche in auto. In più da una pagina fan del gruppo arriva uno scatto dove i due sono seduti insieme anche al resto della band, mentre mangiano in riva al mare.

Il gossip è girato vorticosamente sui social dopo che a ottobre era stato pubblicato il video di una serata in discoteca a Los Angeles, dove i Maneskin erano in tour. Nelle immagini si vedeva Damiano abbracciato a una ragazza, con i due molto vicini e le immagini sfocate da far solo supporre un bacio. La ragazza si è scoperto essere Dove Cameron. A febbraio 2024 poi il primo red carpet insieme, che suggella la loro love story e l'avvistamento alla partita Nba.

