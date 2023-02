DI RENATO CE NE E’ UNO, ANZI ZERO! IL VIDEO STRACULT DI “FANTASTICO 10” NEL 1989 IN CUI RENATINO SULLE NOTE DI “VOYEUR” SI DIMENA, SCULETTA E SI SDRAIA SUGLI SPETTATORI, 34 ANNI PRIMA DELLE PROVOCAZIONI A SANREMO DI ROSA CHEMICAL (CHE A “DOMENICA IN” FA PURE L’OFFESO CON ZERO) – IL RE DEI SORCINI DA FAZIO RINFOCOLA LA POLEMICA: “VA BENE IL LOOK MA CI VUOLE ANCHE LO SPESSORE ARTISTICO, SENZA DI QUELLO SI CAMPA UNA STAGIONE E BASTA” – VIDEO

“La mia curiosità non ha sesso e non ha età/forse è per questo che successo ha”. Era il 1989, a "Fantastico 10", Renato Zero infiamma il Teatro delle Vittorie sulle note di “Voyeur” con una performance in cui coinvolge anche il pubblico. Renatino si dimena, ancheggia, sculetta, rotea il bacino e si sdraia sugli spettatori.

Verrebbe da dire: Rosa Chemical, chi? Quello che abbiamo visto con Fedez durante l’ultimo Festival sul palco dell’Ariston con Fedez è solo la copia di mille riassunti. “L’originale vince sempre”, artiglia Zero durante la presentazione del suo nuovo tour in cui ha voluto mandare un messaggio artistico al suo “numero impressionante di sosia”.

Dopo la risposta piccata a “Domenica In” di Rosa Chemical (“Mi è dispiaciuto leggere quelle cose, non è stato affettuosissimo”) è arrivata un’ulteriore spiegazione da parte di Renato Zero che, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ha chiarito: “Vorrei che quelli che operano nel settore della musica e dello spettacolo preparassero questi ragazzi perché va bene il look ma ci vuole anche lo spessore artistico, senza di quello si campa una stagione e basta”.

Ma la trasgressione non è solo un travestimento ben riuscito. Renatino, che ha portato nella musica popolare temi come l’aborto, lo stupro, la fede e la sessualità quando erano argomenti tabù, ha ricordato, oltre ai tre sacerdoti che aveva in famiglia, anche la nonna che “prima di uscire mi sbottonava la patta e mi tirava fuori lo strumento perché si era rotta i coglioni che tutti le dicevano: ‘ma che bella bambina’. “Io volevo portare avanti un discorso di cambiamenti…”

