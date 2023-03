A RENDERE OMAGGIO A GIANNI MINÀ IN CAMPIDOGLIO ANCHE L'AD DELLA RAI CARLO FUORTES - NEGLI ULTIMI ANNI IL GIORNALISTA ERA STATO IGNORATO DAL SERVIZIO PUBBLICO, DI CUI E’ STATO UNO DEI VOLTI PIU’ NOTI, E DALLE ALTRE TV – APERTA LA CAMERA ARDENTE IN CAMPIDOGLIO, TRA I PRIMI AD ARRIVARE ANDREA PURGATORI, WALTER VELTRONI, SIGFRIDO RANUCCI, FRANCO CARRARO – IL SINDACO GUALTIERI: "MINÀ E' STATO TESTIMONE DI PAGINE FONDAMENTALI DELLA STORIA DEL NOVECENTO" - VIDEO!

''Un giornalista e autore televisivo straordinario, autore di pagine memorabili, una personalità riconosciuta in tutto il mondo.

Penso uno dei più grandi giornalisti che l'Italia abbia avuto e che abbia saputo interpretare la sua posizione In modo vigoroso e impegnato''. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in apertura della camera ardente allestita in Campidoglio per Gianni Minà, scomparso lunedì a 84 anni.

Ad accompagnare la salma, la moglie Loredana Macchietti e le figlie.

Sotto la grande fotografia in bianco e nero che ritrae Minà due anni fa nel suo studio, anche una corona di fiori dell'Associazione nazionale amicizia Italia - Cuba. "Minà- prosegue Gualtieri - è stato protagonista e testimone di pagine fondamentali della storia del 900. Nell'America latina è stato impegnato anche in tante battaglie per i diritti e per la libertà.

(..) Tra i primi a rendere omaggio a Gianni Minà anche Andrea Purgatori, Valter Veltroni, Sigfrido Ranucci, Franco Carraro.

