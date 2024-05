6 mag 2024 17:51

LA RESISTIBILE ASCESA DI GIUSY BUSCEMI, EX MISS ITALIA 2012, DIVENUTA ATTRICE - SPOSATA CON JAN MICHELINI, IL REGISTA DI “DOC” E “DON MATTEO” (IN CUI LEI, GUARDA CASO, HA RECITATO), TUTTE LE DOMENICHE VA IN CHIESA E I SUOI TRE FIGLI HANNO “MARIA” COME SECONDO NOME: “MOLESTIE O AVANCES? SONO STATA MOLTO FORTUNATA. PROTETTA DA UN ANGELO CUSTODE - MISS ITALIA? ME LO CONSIGLIO' FIORETTA MAI. MI DISSE: NON VINCERAI MAI MA QUALCUNO TI NOTERA'..."