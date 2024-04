SI PARLA DI UN FUTURO IN POLITICA (CIAO, CORE) - DANDOLATE PER “OGGI”

È nata una nuova amicizia tra due icone pop: Michelle Hunziker e Gianna Nannini. Di fatto, da qualche giorno, sarebbero inseparabili e a Milano non si parla d'altro. Una intesa umana e una "affinità elettiva" scoperte una manciata di settimane fa durante un incontro in un noto locale meneghino ad un party esclusivo organizzato per il lancio del nuovo album di Gianna. Una sintonia che potrebbe ben presto condurre ad un comune progetto professionale. Entusiaste per Michelle sia Giulia Bongiorno, influente senatrice leghista e antica amica della conduttrice svizzera che Serena Autieri, sua "sorella" di cuore...

Finalmente Marina Suma, attrice cult degli anni '80, come anticipato da Oggi, sarà nel cast della prossima edizione de L'isola dei famosi condotta da Vladimir Luxuria. Quello che ancora nessuno sa è che la sua migliore amica Silvia Annicchiarico, icona di Renzo Arbore e caratteristica di primo livello, recentemente licenziata da una nota radio nazione perché "troppo anziana", la raggiungerà sulle bianche spiagge honduregne. In qualità di ospite o concorrente? Non si è mai troppo "anziani" per viversi nuove avventure umane e professionali!

Grande fermento nei giornali di "destra" per l'irresistibile ascesa della ex showgirl Hoara Borselli. Per lei un ruolo da editorialista a Il Giornale e ospitate in Mediaset come commentatrice politica ! Hoara dopo anni di onorata gavetta in tv si è guadagna da qualche tempo anche il rispetto di importanti personalità politiche: Matteo Salvini a Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica italiana, hanno per lei una enorme stima professionale. Tanto che per la Borselli si potrebbero aprire persino le porte di una carriera in politica.

Fumata bianca! Fedez, dopo une estenuante ricerca e meticolosa selezione, ha finalmente trovato il suo nuovo nido da neo single. Non è una dimora in provincia ma un appartamento di 400 mq in piazza Castello, location che gli permetterà di essere a "portata di mano" dei suoi amatissimi figli Leone e Vittoria.

Lei è una conduttrice iconica esperta di viaggi. Ha una figlia bellissima e molto comunicativa. Sarà la sua erede in tv. Di chi stiamo parlando?

