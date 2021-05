RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA AGCOM – “È DAL 2010, CIOÈ DALL’AVVENTO DELLA TELEVISIONE DIGITALE NEL NOSTRO PAESE, CHE IL CANALE 20 VIENE ATTRIBUITO A UN CANALE GENERALISTA NAZIONALE. IL CANALE NUMERO 20 NEL 2010 ERA STATO ASSEGNATO A RETE CAPRI, NEL 2017 MEDIASET LO HA ACQUISTATO ASSIEME AL RAMO D’AZIENDA. NEL 2018 IL CANALE HA ADOTTATO L’ATTUALE DENOMINAZIONE. L'ATTRIBUZIONE DEI NUMERI LCN E LE AUTORIZZAZIONI AL SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DEI CANALI SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL MISE…”

l’articolo apparso oggi sull’edizione online de L’Espresso dal titolo “Il regalo dell’Agcom a Mediaset: un altro canale generalista per il Biscione”, firmato da Carlo Tecce, ricostruisce in modo errato i fatti, portando a conclusioni fuorvianti.

La materia è tecnica e richiede l’inevitabile richiamo a norme giuridiche.

La numerazione automatica dei canali è soggetta ad una specifica disciplina, ai sensi dell’art. 32 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR). Il primo piano di numerazione automatica dei canali televisivi sul digitale terrestre è del 2010, con l’approvazione della delibera 366/10/CONS, quello successivo al 2013 attraverso la delibera 237/13/CONS. Il 21 aprile di quest’anno, il Consiglio dell’AGCOM a seguito di consultazione pubblica con tutti i soggetti interessati, ha approvato all’unanimità l’aggiornamento del Piano con la delibera 116/21/CONS.

Come è agevole verificare, consultando i provvedimenti citati, ai canali generalisti nazionali vengono attribuiti sin dal 2010 i numeri da 1 a 9 e, per quelli che non trovano collocazione in tale sequenza di numeri, il numero 20 del primo arco di numerazione. È dunque dal 2010, cioè dall’avvento della televisione digitale nel nostro Paese, che il canale 20 viene attribuito a un canale generalista nazionale.

Il Piano LCN non assegna i numeri alle singole emittenti, semplicemente ripartisce gli archi di numerazione in base ai generi (canali generalisti nazionali; emittenti locali e nativi digitali a diffusione locale; digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro; servizi di media audiovisivi a pagamento; trasmissioni differite dello stesso palinsesto, canali diffusi in HD, trasmissioni radiofoniche): i numeri vengono assegnati dal Ministero per lo sviluppo economico (MISE).

Venendo alla vicenda citata nell’articolo, il canale numero 20 nel 2010 era stato assegnato a Rete Capri, nel 2017 Mediaset lo ha acquistato assieme al ramo d’azienda. Nel 2018 il canale ha adottato l’attuale denominazione. Come è stabilito dalla normativa, l'attribuzione dei numeri LCN e le autorizzazioni al subentro nella titolarità dei canali sono di esclusiva competenza del MISE.

