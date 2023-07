Ivan Rota per Dagospia

ricky martin jwan yosef

Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island, ha dichiarato che il programma è una sorta di fiction e la gente si appassiona proprio perché vuole vedere il risvolto finale dei personaggi… Fiction? Ma non è un reality?

Ritorno di fiamma per Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli? I due si vedono ancora anche se sembrava che l’attore fosse tornato a casa dalla moglie e dalla figlia. Solo che da un mese ha ripreso a frequentare la Porcaroli…

Qualcuno ha ventilato che l’amicizia tra Can Yaman e Francesca Chillemi ( che quasi sui social non postano piú foto insieme ) sia stata un’abile strategia di marketing per lanciare la fiction Viola come il Mare. Altri dicono che il gelo tra i due sia calato perché l’attrice ha voluto preservare la sua storia con il compagno Stefano Rosso rifiutando Yaman.

riccardo scamarcio benedetta porcaroli

Sará vero che Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni, una delle bonas di Avanti un Altro e ex gieffina, hanno litigato? Ecco cosa dice una fonte anonima a Fabrizio Corona: “Praticamente c’è stato questo litigio e poi se le sono dette di tutti i colori, stavano venendo alle mani praticamente perché Sonia si è avvicinata, Sophie ha iniziato a toccarla… Sono dovuta intervenire altrimenti finiva in una brutta scena, veramente. Molto triste”

Mentre Emanuele Filiberto slinguava la predatrice seriale Nadia Lanfranconi a Los Angeles, la di lui moglie Clotilde Courau, accompagnava la figlia Vittoria di Savoia in giacca ( troppo ) oversize e cravatta , primogenita di Emanuele Filiberto, alla sfilata Haute Couture di Valentino. Quella che poteva essere la nostra Regina sotto era praticamente in mutande. La Courau , che ha cenato poi con Vincent Lindon, ex di Carolina di Monaco, é nel cast dello scandaloso L'Été dernier. Filiberto era contrario a questa scelta…

dakota johnson

“Ti dico che il mio agente è già in contatto con la produzione (del Grande Fratello ). Ci sono stati dei complimenti e un feedback positivo per come ho gestito l’esperienza dell’Isola e per la persona che é venuta fuori. Non posso dire altro”. Così dice l’ex naufrago Gian Maria Sainato che l’altra sera a una festa a Milano è stato visto confabulare con Dakota Johnson. Secondo i presenti, i due se ne sarebbero andati alla chetichella e visti soli al Calipso Fishbar, locale vip della movida milanese.

Ricky Martin e il pittore Jwan Yosef si sono lasciati. I due hanno quattro figli : “ Dopo una lunga riflessione abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri quattro figli, preservando e onorando quello che abbiamo vissuto come coppia in questi anni meravigliosi”.

antonella fiordelisi

L’ Isola dei Famosi non porta bene. Il vincitore Marco Mazzoli è tornato a Lo Zoo di 105. Il conduttore radiofonico ha abbandonato la diretta perché ha avuto un malore : “ Un dolore così non l’avevo mai provato in vita mia. Non voglio esagerare ma è la verità. Una roba veramente… Mi sono sono spaventato. A parte che non sto quasi mai male. Per mollare la diretta io significa veramente che sto proprio male male”.

Gli ex gieffini Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati da poco, dopo un tira e molla continuo, tra liti sui social e sbroccate. In molti dicono che lui, in uscita con un disco, potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti di Amici. Ma lo avete sentito cantare?

francesca chillemi can yaman

Riecco la notizia fake che Gianni Morandi sarebbe il nonno di Tananai. C’è un legame tra Tananai e Morandi. Paolo Antonacci, classe 1995, è uno degli autori della canzone “Tango” che Tananai ha presentato a Sanremo 2023. Paolo è figlio del celebre Biagio Antonacci e di Marianna Morandi, figlia di Gianni. Così, il nipote di Gianni è Paolo, che ha ereditato l’amore per la musica sia dal padre che dal nonno. Ha già scritto canzoni per Annalisa, Nek, Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Fedez.

Non sono una signora, lo show condotto da Alba Parietti (la sua battuta : “Sei una Jurassic Drag, come me!” é già cult) diventa anche educativo: a vestirsi da drag queen , diversi belloni come Fabio Fulco , Filippo Nardi e Paolo Ciavarro. Quest ‘ ultimo , dopo essere stato eliminato , ha detto : “ Questa esperienza mi ha tirato fuori il Paolo bambino, il Paolo che a quell’età aveva tirato fuori quella femminilità che abbiamo tutti noi uomini e che crescendo l’hanno repressa. Qui ho avuto la possibilità di ritirarla fuori, è stato bello. Io insegnerò a mio figlio questo, il concetto di normalità di qualsiasi orientamento”.

emanuele filiberto

E, sempre da Non Sono una Signora , ecco le parole di Roberta Capua, anche lei drag per una sera : “Vorrei far capire a tutti che le drag sono persone che praticano un’arte meravigliosa, che fanno spettacolo, che sono divertimento e allegria, ma sotto c’è sempre una storia. Io vi ringrazio per avermi fatto vivere questa esperienza e spero di avere la possibilità di rincontrarvi”.

ricky martin jwan yosef 5 sophie codegoni