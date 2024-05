RICOMINCIO DA… 31 - GLI ARTICOLO 31 ANNUNCIANO LA REUNION CON IL NUOVO ALBUM "PROTOMARANZA" - J-AX: "CI ERAVAMO SCIOLTI PERCHE' VOLEVO SEMPRE DECIDERE IO. QUANDO ABBIAMO LETTO CHE ALLA NOSTRA ALLA NOSTRA ETÀ DOVREMMO FARE PEZZI INTROSPETTIVI CI È PARTITO IL VAFFA...I PROBLEMI CON LE DROGHE? IL SUCCESSO CHE ARRIVA DI BOTTO, SPIAZZA. E QUANDO SEI GIOVANE PUÒ FARE MOLTI DANNI" - "IN UNA CANZONE C’È ANCHE LA VOCE DI ELLY SCHLEIN. E' UNA NOSTRA FAN, RICAMBIATA: CREDO IN LEI, NON NELLA SUA PARTE POLITICA"

1. GLI ARTICOLO 31 TORNANO INSIEME «E DICIAMO NO AI BRANI D’AMORE»

Estratto dell'articolo di Andrea Laffranchi per il “Corriere della Sera”

[...] Nel 2018 gli Articolo 31 hanno annunciato la reunion dopo le brutte liti degli Anni Zero. Una serie di concerti, il Sanremo 2023, una manciata di singoli e venerdì esce l’album «Protomaranza». [...]

«Ci eravamo sciolti perché volevo sempre decidere io e per una volta ho pensato che sarebbe stato bene seguire gli altri. Mi sono emozionato la prima serata per tutto quello che è successo tra me e Jad, ma il resto è stato trascurabile». Al primo brano del disco, «Intro(spettivi)» è chiaro il concept: «Da uomo della Gen X sono refrattario a mostrare le mie debolezze. Non giudico quello che fanno molti ragazzi oggi, ma a volte ci vedo narcisismo o bisogno di attenzione. Quando ho letto su un Forum che alla nostra età dovremmo fare pezzi introspettivi mi è partito il vaffa... Voglio divertirmi. Quindi dico no alle canzoni d’amore, in questo album non ce ne sono, o a quelle sul senso della vita». […]

Fra i feat con Guè, Pinguini Tattici Nucleari, Nina Zilli, Tedua, Fibra e altri, c’è anche la voce di Elly Schlein (presa da un suo discorso): «Una nostra fan, ricambiata: credo in lei, non nella sua parte politica. È stata la prima in 20 anni a parlare di salario minimo, tassazione delle multinazionali».

2. J-AX " "I GIOVANI RAPPER SI MANGIANO NOI VECCHI"

Estratto dell'articolo di Luca Dondoni per "La Stampa"

Non sembra vero, sono già passati 31 anni dal primo disco degli Articolo 31, Strade di città. […] J-Ax e DJ Jad (al secolo Alessandro Aleotti e Vito Luca Perrini) venerdì pubblicheranno il nuovo album di inediti Protomaranza. Un disco che non fa sconti alla società in cui viviamo.

[…] . In Peyote con i feat. di Fabri Fibra e Rocco Hunt, sotto la lente d'ingrandimento c'è la droga. Un problema personale? «Ci sono stati anni in cui ci sono caduto anche io, lo sguardo distorto del successo che arriva di botto, spiazza e quando sei giovane può fare molti danni. Ho provato la cocaina, tanto che rappo la barra "per la bianca avevo il chiodo fisso", l'MDMA, la marijuana che però è tutta un'altra storia (in una strofa c'è la frase "Mary l'ho portata anche alla mamma", ndr) . Nel brano però dico anche che l'incontro con la persona giusta, il crescere e diventare responsabile ti fa vedere tutto in maniera nitida» .

Libertario surf apre con la voce di Elly Schlein che parla del premier ungherese Orban. Perché questa scelta?

«Nell'immaginario collettivo di tutta l'Italia io sono del PD ma nella realtà il partito mi ha spesso deluso. So da sempre di essere un libertario di sinistra ma su certe cose non sono per niente d'accordo. La Schlein invece mi ha conquistato fin da subito, nel suo primo intervento al Senato ha parlato di salario minimo e ho pensato "oooh, finalmente qualcuno che dice cose di sinistra". Quando poi le ho parlato per chiederle di poter campionare un pezzo di un suo discorso dove stigmatizzava il razzismo di Orban, ha subito accettato perché è una democratica vera. Mi dispiace che da molti dei suoi sodali venga sottovalutata e non c'è dubbio che il suo posto faccia gola proprio a loro. Ma se fondasse un suo partito la voterei subito».

[…] in Chi se ne frega di, dove da ragione ai giovani rapper che vogliono mandare lei e quelli della sua generazione in soffitta?

«Esatto. Mi fanno arrabbiare i colleghi che si lamentano di come sta andando il giro dello stream e dei clic. Criticano il gioco a cui stiamo giocando, non capendo che da sempre il nuovo si mangia il vecchio. Quindi fanc…lo la tradizione, anche quando la tradizione sei tu, e non mi vergogno di cantare "da voi non vogliamo nessun rispetto e nessun riconoscimento"».

[…] In Vaffanc*lo papà i figli si prendono gioco dei genitori, hanno proprio ragione sempre loro?

«È satira. Faccio una telefonata a Mr. Rain e gli chiedo se mi presta il coro dei bambini che ha cantato con lui a Sanremo. Il messaggio è per i genitori che dovrebbero occuparsi dell'educazione dei ragazzi senza scaricare la colpa sui rapper se i loro figli crescono male». […]

