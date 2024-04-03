LA RICONOSCETE? E' UN'ARTISTA CHE DA' IL MEGLIO DI SE' SUL PALCO DI SANREMO - I SUOI CACIOCAVALLI PODOLICI, SPESSO SGUAINATI NELLE FOTO SUI SOCIAL, SONO DIVENTATI UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI AFICIONADOS DEL GENERE MAMMELLONICO - HA UNA VITA SENTIMENTALE IRRISOLTA E HA AMMESSO DI ESSERE STATA UNA "SCHIAVA SESSUALE". CHI E'?

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ARISA INFIAMMA NAPOLI: TIFO SCATENATO E PANORAMA MOZZAFIATO

Da https://www.corrieredellosport.it

 

ARISA ARISA

La cantante genovese non ha mai nascosto la sua passione per i colori azzurri e su Instagram pubblica alcuni scatti che fanno impazzire i tifosi

ARISA ARISA ARISA ARISA

 

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