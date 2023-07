LA RICONOSCETE? E' STATO IL SOGNO EROTICO DI MOLTI ITALIANI QUANDO LAVORAVA IN TV - E' LAUREATA IN LINGUE E HA AVUTO TRE MARITI - NEL 1985 HA RECITATO UNA PICCOLA PARTE IN UN FILM CON POZZETTO E CELENTANO - FU SCOPERTA A SOLI 15 ANNI DA CINO TORTORELLA. CHI E'?

Arianna Ascione per www.corriere.it

Gli inizi

SUSANNA MESSAGGIO

Storica valletta di Mike Bongiorno, volto amatissimo dal pubblico televisivo, Susanna Messaggio proprio oggi compie 60 anni. Nata a Milano il 30 gennaio 1963 ha mosso i suoi primi passi in televisione giovanissima.

«Il primo che mi ha notata è stato Cino Tortorella, avevo 15 anni e mezzo - ha raccontato nel 2018 a La Vita In Diretta -. Ero andata con la scuola a partecipare ad una trasmissione e lui continuava ad inquadrarmi. Mi fece chiamare in regia (mi accompagnò la mia prof) e disse: “Questa ragazza ha un viso da attrice, facciamole fare insieme a mio figlio un programma per bambini”».

La showgirl si ritrovò così a condurre la sua prima trasmissione, Classe di ferro (il cui autore era il figlio del «mago Zurlì»). Il debutto a La bustarella, accanto ad Ettore Andella su Antennatre, invece risale al 1979, e nel 1982 Messaggio approda a Portobello, storico programma di Enzo Tortora, come telefonista.

Valletta di Mike Bongiorno

Passata a Mediaset negli anni Ottanta Susanna Messaggio affianca Mike Bongiorno in più occasioni, a Telemike, Superflash e Bis. «Era protettivo, per me era come un padre - ha raccontato Messaggio pochi giorni fa ospite di Nei tuoi panni -. Mentre studiavo mi diceva “se non prendi sempre 30 non ti faccio continuare a lavorare”. Neanche mio padre me lo diceva!».

Laureata in lingue

Negli anni del successo Susanna Messaggio non ha mai abbandonato gli studi e si è laureata in lingue. «Non ho mai pensato che la televisione fosse un lavoro - ha rivelato sempre a La Vita In Diretta -, ho sempre pensato fosse una cosa casuale, un momento. Nel frattempo volevo studiare, ero puntata sulla carriera universitaria».

La seconda laurea

Nel 1996 Susanna Messaggio ha conseguito una seconda laurea, in pedagogia. In qualità di psicopedagogista ha a lungo collaborato con l'Università Statale di Milano. Nel 2000 ha aperto una sua società di comunicazione e negli anni ha scritto su numerose testate nazionali, occupandosi soprattutto di temi legati alla salute, al benessere e alle problematiche dell'infanzia.

Al cinema

Forse non tutti sanno che nel 1985 Susanna Messaggio ha recitato in un piccolo ruolo nel film «Lui è peggio di me» di Enrico Oldoini con Renato Pozzetto e Adriano Celentano (era la ragazza all’autonoleggio). Ha fatto una piccola parte - Elisabetta 'Betty' Casati - anche in «Italian Fast Food» di Lodovico Gasparini (1986).

Ha condotto il Festivalbar

Tra le esperienze televisive di Susanna Messaggio c’è la conduzione del Festivalbar (1985-1987, 1989-1991). Parlando sempre di programmi musicali ha condotto anche Azzurro (1985-1987, 1991-1992).

Vita privata

Susanna Messaggio si è sposata tre volte. La prima quando era molto giovane: «Allora non si poteva andare con un ragazzo liberamente, avevi bisogno di farti sposare, era tutto molto diverso - ha raccontato lo scorso anno a Oggi è un altro giorno -. Dopo la maturità è venuto a prendermi, mi ha portata al confine austriaco dove abitava lui e ci siamo sposati». Con il secondo marito, negli anni Novanta, ha vissuto un grande dolore: la perdita della prima figlia, Alice.

«La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio - ha detto ospite della trasmissione Vieni da me nel 2019 -. Io all'epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma». Qualche anno più tardi Messaggio è diventata nuovamente mamma: nel 1992 è nata Martina. Nel 2005 la showgirl è convolata a nozze per la terza volta, con Giorgio Olivieri, da cui ha avuto un figlio, Jacopo.

SUSANNA MESSAGGIO

