LA RICONOSCETE DALLA BALCONATA? ANCHE MORGAN PERSE LA TESTA PER LEI E ARRIVO’ A DORMIRE SULLO ZERBINO DEL SUO PIANEROTTOLO - E’ UNA FAN SFEGATATA DI VASCO (“UNA SENTIMENTO SUPERIORE, UNA PARTE DI ME”) E DI ANTONIO RICCI: “E’ UN FIGO. QUANDO MI CHIAMO’…” - ORA E’ IN PARTENZA PER UNA NUOVA AVVENTURA TV. CHI E’?

Da today.it

Maddalena Corvaglia e Stef Burns non sono più marito e moglie dal 2017, ma l'affetto reciproco e l'amore che lega entrambi alla figlia 12enne Jamie, rende l'uno sostegno per l'altra nelle tappe importanti della loro vita.

maddalena corvaglia

La conferma arriva adesso, con l'ingaggio della modella pugliese per la prossima edizione di Pechino Express (a cui parteciperà insieme all'amica Barbara Petrillo) che ha spinto il chitarrista di Vasco Rossi a supportarla in questa nuova avventura professionale.

Come racconta la rubrica di Alberto Dandolo pubblicata sul settimanale Oggi, è stato proprio l'ex marito a convincere Maddalena Corvaglia ad accettare la proposta e partire per il Sud Est asiatico per le riprese del adventure game di Sky. Per questo motivo, Burns si sarebbe trasferito a casa dell'ex moglie a Palma di Maiorca per accudire la loro figlia. Con loro ci sarebbe anche Tony, il fratello di Maddalena. Un gesto che fa comprendere come i due ex, in passato distanti, siano oggi in piena armonia.

MADDALENA CORVAGLIA SI RACCONTA

maddalena corvaglia 1

Estratto da corriere.it

Il flirt con Morgan

«Pochi mesi di corteggiamento, mai stati fidanzati sul serio. Stavamo insieme, poi spariva, io mi arrabbiavo e lo mandavo al diavolo, lui tornava e si ricominciava. Un giorno la vicina di casa mi avvisò: “Maddy, c’è Morgan che dorme sullo zerbino del tuo pianerottolo”.

ANTONIO RICCI

Ricci è l’unico che non ci ha mai guardato, anche se tutte ne siamo state un po’ innamorate. Ti credo, era un figo. Ma lui zero, ci dava del lei, non ci filava manco di striscio. Come prima cosa, ci spedì a un corso di dizione. Mi chiamò sul telefono fisso per dirmi che ero stata scelta. Rispose mio fratello Tony. “Buongiorno, sono Antonio Ricci”. “E io Maurizio Costanzo”. Buttò giù. Poco dopo. “Pronto, sono sempre Antonio Ricci, cerco Maddalena”. “E io sono Pippo Baudo”. Giù di nuovo. Ricci ci prende ancora in giro».

maddalena corvaglia

Non è che si è innamorata di Vasco, prima che di Stef?

«Stef me l’ha presentato lui. Ma di Vasco sono più che innamorata e sempre lo sarò. È un sentimento superiore. Vasco per me è vita, è una parte di me…

elisabetta canalis maddalena corvaglia maddalena corvaglia ALBERTO DANDOLO MADDALENA CORVAGLIA

maddalena corvaglia enzo iacchetti maddalena corvaglia maddalena corvaglia morgan maddalena corvaglia MADDALENA CORVAGLIA - ALESSANDRA MUSSOLINI - ELISABETTA GREGORACI - VALERIA GRACI - CORINNE CLERY E BRENDA LODIGIANI MADDALENA CORVAGLIA MADDALENA CORVAGLIA corvaglia burns maddalena corvaglia 3