LA RICONOSCETE DAL BIKINI SBRILLUCCICANTE? - LA "SCIO'-GIRL" HA DOCUMENTATO LA SUA VACANZA IN ROMAGNA CON UN POST AL MIELE: "I ROMAGNOLI SONO SPECIALI. HANNO L’OSPITALITÀ NEL DNA E SONO DEI GRANDI LAVORATORI!" (MEJO DELLA CANALIS CON LO SPOT PER LA LIGURIA!) - DA POCHI MESI È UFFICIALMENTE DIVENTATA UNA "GILF", MA RIESCE A ECCITARE GLI UTENTI SOCIAL: "ME LA IMMAGINO DIRE 'VIENI DALLA NONNA CHE HO PREPARATO PANE, BURRO E MARMELLATA PER MERENDA'" - DI CHI SI TRATTA?

Qui a fissare al vuoto immaginandola dire “vieni dalla nonna che ho preparato pane, burro e marmellata per merenda” pic.twitter.com/3zR6qN7oJW — Mìrköbåû ?? (@jerryscottismo) June 23, 2023

MICHELLE HUNZIKER

Estratto dell'articolo di Beatrice Manca per www.fanpage.it

Le vacanze sono ufficialmente iniziate anche per Michelle Hunziker che in questi giorni si gode il meritato riposo dopo un anno fitto di eventi lavorativi. Relax sì, ma non troppo: anche in vacanza mantiene la sua routine fatta di attività fisica e allenamenti intensi. La conduttrice tv, diventata nonna per la prima volta pochi mesi fa, si trova in Romagna e su Instagram ha mostrato un look scintillante da vera sirena.

MICHELLE HUNZIKER

[…]

Le foto sono accompagnate da un lungo post in cui la conduttrice parla del rapporto speciale con la riviera romagnola, la meta delle vacanze di famiglia della sua infanzia. Tra gelati al fiordilatte, piadine e piano bar, Michelle Hunziker ha un ricordo prezioso della Romagna e ci torna appena può. Le sue parole di elogio sono ancora più importanti quest'anno, dopo le alluvioni che hanno colpito duramente alcune parti del territorio. Gli stabilimenti balneari però sono ripartiti a pieno ritmo e sono pronti ad accogliere i turisti: "I romagnoli sono speciali e sanno come farti sentire a casa – scrive Hunziker – Hanno l’ospitalità nel dna e sono dei grandi lavoratori! Io vado dove c’è della bella gente, gioiosa con la voglia di vita nelle vene! Venite in riviera, si sta da dio!"

