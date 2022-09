LA RICONOSCETE DALLE BOCCE O DAI TATUAGGI? – E’ ORMAI FIDANZATISSIMA MA HA ANNUNCIATO CHE TORNERA’ IN TERAPIA – “SOFFRO DI ANSIA E ATTACCHI DI PANICO. QUANDO ARRIVANO VUOL DIRE CHE SONO PIENA, CHE DEVO BUTTARE FUORI QUEL CARICO DI ENERGIA. HO INTRAPRESO UN PERCORSO DI AUTO ANALISI SPERANDO DI RICOMINCIARE PRESTO CON UN PROFESSIONISTA” - VIDEO

Giulia De Lellis è sicuramente uno dei volti storici e più amati di Uomini e Donne. E dopo la fine della sua avventura nel programma di Maria De Filippi, i suoi tanti fan continuano a seguirla e a supportarla sui suoi canali social. Ma proprio su un social netrwork, l'influencer 26enne ha rilasciato una confessione choc che ha scatenato il mondo del gossip.

Attacchi di panico

Su Instagram l'influencer amata da milioni di italiani, rivela che ben presto tornerà in terapia. Giulia De Lellis soffre ancora di crisi d'ansia e attacchi di panico. Rispondendo alla curiosità di un fan, nelle sue storie confessa: «Sì, soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura…».

Il ritorno dallo psicologo

Giulia De Lellis non li teme più, dunque, ma ritiene anche che sia indispensabile tornare dallo psicologo. L'influencer, fidanzatissima con Carlo Beretta, aggiunge in un'altra Instagram Stories che ben presto farà ritorno da uno specialista: «Ho fatto un periodo di analisi, ma poi ho interrotto. Ho intrapreso un percorso di auto analisi sperando di ricominciare presto da un professionista».

Gli ex vip della De Lellis

La curiosità attorno alla De Lellis è molta. Così quando dà la possibilità ai suoi follower di rispondere alle loro domande in anonimato, Giulia è sempre travolta da milioni di domande. Quesiti che spesso riguardano anche i suoi ex storici. Andrea Damante, Andrea Iannone e Irama, sono i suoi tre ex che suscitano più curiosità, anche se lei adesso è proiettata al futuro e alla storia con il suo Carlo.

Non ha più nulla da dire ai tre. «Un film (‘Look both ways’) visto di recente mi ha fatto riflettere ultimamente su come sarebbero andate determinate cose se avessi preso scelte diverse… - rivela ai follower -. Mi capita di pensare al mio passato perché mi ha resa ciò che sono. Perché ha fatto parte di me. Non ho rimorsi, né rimpianti. Ho fatto tutto quello che potevo e che volevo, va bene così. Cosa direi loro? Non ho bisogno di dirlo qui. Ho alzato il telefono a tempo debito e con chi di dovere. Non ho lasciato cose irrisolte con nessuno. Se gli ex tornano? Prima o poi tutti tornano. per esperienza personale, almeno il 99,9% degli individui torna», ma la De Lellis sembra non aver alcun intenzione di riaprire nessuna parentesi.

