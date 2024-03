LA RICONOSCETE DAL BOMBASTICO DECOLLETE'? - L'ATTRICE È UNA DELLE PIU' AMATE DEL PANORAMA INTERNAZIONALE: E' DIVENTATA FAMOSA GRAZIE A UNA STRACULTISSIMA SCENA LESBO - HA SVELENATO CONTRO HOLLYWOOD PER IL TRATTAMENTO DELLE DONNE CHE INVECCHIANO: "È DIFFICILE PER LE DONNE INVECCHIARE. NON VOGLIO AVER PAURA DI NON ESSERE DESIDERABILE O DI PERDERE IL MIO CONTRATTO" - DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell'articolo di Davide Sica per www.movieplayer.it

lea seydoux

Léa Seydoux […] ha ammesso di essere preoccupata per il come il processo d'invecchiamento possa influire sulla sua carriera. "L'industria in America... La trovo severa con le donne. È difficile per le donne invecchiare. Non voglio aver paura di non essere desiderabile o di perdere il mio contratto. In America è una questione economica, e quando diventa una questione di far soldi perdi la tua libertà. Non mi sento a mio agio con il fatto di dover spuntare tutte le caselle. Essere una donna sullo schermo è più facile in Europa".

[…]"Sono davvero soddisfatta dei ruoli che mi vengono dati... Non sono frustrata. È difficile per qualcuno che non è del tutto americano essere protagonista in un film di Hollywood".

Le Blue est une coleur chaude La vie dAdele chapitres et c cover story lea seydoux LEA SEYDOUX Un bel mattino GRAN CENTRAL le bleu est une couleur chaude seydoux kechiche cover e Le Blue est une coleur chaude La vie dAdele chapitres et Adele Exarchopoulos Lea Seydoux big ADELE E LEA article lea seydoux cesar 2022 La bella e la bestia il film con Lea Seydoux cose da sapere h partb LEA E ADELE lea seydoux riappare in veste da notte lea seydoux daniel craig e monica bellucci 6 lea seydoux daniel craig e monica bellucci 9 LEA SEYDOUX lea seydoux in oh mercy lea seydoux lea seydoux 3 lea seydoux in france di bruno dumont lea seydoux in france 2 lea seydoux lea seydoux lea seydoux tromperie inganno lea seydoux crimes of the future lea seydoux cannes 2022 lea seydoux cannes 2022 1 lea seydoux LEA SEYDOUX un bel mattino. lea seydoux crimes of the future viggo mortensen lea seydoux crimes of the future lea seydoux crimes of the future. lea seydoux in la bete