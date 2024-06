18 giu 2024 13:36

LA RICONOSCETE DAL BOMBASTICO "UNDER BOOB" O DAGLI STIVALONI IN STILE "UFO ROBOT"? - LA 39ENNE È STATA ARRUOLATA, CON UN CACHET DA CAPOGIRO, DAI RAMPOLLI INDIANI ANANT AMBANI E RADHIKA MERCHANT PER LE LORO CAFONISSIME FESTE PRE-NOZZE - LA CANTANTE SI È ESIBITA IN UN CONCERTO PRIVATO DURANTE LA TAPPA FINALE DELLA MEGA-CROCIERA CHE HA TRASPORTATO GLI OLTRE 1.200 INVITATI AL PARTY IN GIRO PER IL MEDITERRANEO - DI CHI SI TRATTA?