LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA IN FUORIGIOCO? LA SUA FOTO SENZA PANTALONI E CON I COLLANT BUCATI HA SCATENATO LA MASNADA DI HATER CHE SUI SOCIAL L’HANNO FULMINATA: USCIRE IN MUTANDE, MA CHE ROBA E’? SE ANDIAMO IN GIRO PER MILANO COSÌ, HO PAURA SOLO A PENSARE COSA POSSA SUCCEDERE”. DI CHI SI TRATTA?

Estratto da leggo.it

chiara ferragni 34

Un lunedì alla moda, almeno per Chiara Ferragni. E che mood, direbbero i suoi follower. La moglie di Fedez ha pubblicato su Instagram un post in cui mostra il look di inizio settimana, targato Louis Vuitton. Look casual, all'apparenza: sneakers, cappello da baseball, felpa e... basta. Chiara non indossa i pantaloni, ma le sue gambe sono coperte da un paio di collant, strappati sulla gamba sinistra. Un look più che particolare che non è passato inosservato ai follower. E di qui, pioggia di commenti misti tra l'ironico e al veleno.

I commenti

«Vogliamo la moda collant bucati così io sono al top sempre», «Chiara se lanci la moda delle mutande ci fai sparagnare di comprare i jeans…», «SIRI come si diventa Chiara Ferragni», «e anche oggi ci siamo pensate libere», «Mamma esco!! In mutande? Si ..io posso !!» scrivono i più ironici. Ma gli hater non mancano neanche stavolta e si sbizzarriscono sotto il post: «Se andiamo in giro per Milano così… ho paura solo a pensare cosa possa succedere », «in giro con le mutande ...non ce la posso fare... Candida presa nella metro di Roma in 3 2 1 . Via !», «Uscire in mutande ma che moda è?», «E anche oggi un bell'outfit di m...», «Si ci manca solo che le ragazze escano così conciate ma dai!».

CHIARA FERRAGNI

(…)