LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA "IMPANATA"? - È UNA DELLE MODELLE PIÙ SEGUITE DEL MONDO E DEVE IL SUO SUCCESSO ALLA SUA FAMIGLIA, CHE L'HA TRASFORMATA UNA STELLINA A SOLI 11 ANNI - DOPO AVER FATTO BEI SOLDONI SPIATTELLANDO FOTO, INTERVISTE E "CONTENUTI" DI OGNI GENERE, ORA SI LAGNA DELLA SOVRAESPOSIZIONE MEDIATICA - "NON HO SCELTO QUESTA VITA" - DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell'articolo di Roberta Cecchi per www.cosmopolitan.it

KENDALL JENNER

In molti sognano di entrare a far parte del clan dei Kardashian, ma la 27enne Kendall Jenner ha rivelato di non essersi mai sentita particolarmente a proprio agio all’interno della sua famiglia, costantemente sotto ai riflettori e perennemente al centro del gossip.

«Sin da quando ero molto giovane mi sono sempre sentita fuori posto nella mia famiglia», ha spiegato Kendall a WSJ […] «Sono nata in questa famiglia, ma non ho scelto questa vita. Non sono fatta per tutto questo anche se in qualche modo ho imparato a gestire la situazione», ha proseguito Jenner che, tra tutti i Kardashian, è sicuramente la più riservata, soprattutto per quanto riguarda le sue frequentazioni amorose (è attualmente impegnata con Bad Bunny, anche se non ha mai parlato apertamente della loro relazione).

KENDALL JENNER

Nonostante affermi di non essersi ancora abituata ad avere gli occhi del mondo puntati addosso, Kendall in realtà ha iniziato da piccolissima: aveva solo 11 anni quando è comparsa per la prima volta nella serie tv Keeping Up with the Kardashians.

A distanza di 16 anni dal suo debutto sul piccolo schermo insieme alla sorella Kylie e al resto della famiglia Kardashian, Kendall sta iniziando solo ora ad abituarsi alla pressione dei media, agli hater sui social e alle continue intrusioni nella sua vita privata. […] Un popolarità che è cresciuta e che oggi risulta a volte difficile da gestire: sono 291 i milioni di follower che su Instagram seguono Kendall Jenner.

