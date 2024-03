LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA "A PIZZO"? - LA BOMBASTICA MODELLA HA INFIAMMATO IL RED CARPET DEGLI OSCAR CON UN VESTITINO PIENO DI TRASPARENZE CHE HA FATTO IMPAZZIRE GLI ONANISTI DEL WEB - CHISSA' QUANTI RIMPIANTI AVRANNO AVUTO I SUOI FAMOSISSIMI EX (TRA CUI UNO CHE SI "AMMAZZAVA" DI CRIOTERAPIA) DOPO AVER VISTO QUESTI SCATTI - DI CHI SI TRATTA?

IRINA SHAYK

Estratto da www.golssip.it

Anche l'ex bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, ha calcato il red carpet della cerimonia di Premiazione degli Oscar. Con il suo vestitino nero, sbarazzino, e pieno di trasparenze ha giocato a sedurre i suoi fans mettendo in evidenza le sue lunghe gambe con l'ormai sdoganatissimo reggi calze in evidenza (che a Sanremo è stato portato in scena per esempio dalla cantante Annalisa con i vestiti firmati da D&G). La modella si è messa in posa per i fotografi e ha sfilato prima dell'inizio dell'evento. [...]

