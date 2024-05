LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA TORNITA? HA MANDATO IN VISIBILIO I PIPPAROLI SOCIAL CON LE SUE FOTO SUPER SEXY ALLE MALDIVE DOVE HA PASSATO DIVERSI GIORNI DI VACANZA CON IL SUO MARITO DAL FISICO SCOLPITO – DIVERSI ANNI FA HA VISSUTO UNA STORIA D'AMORE CON VITTORIO BRUMOTTI SBOCCIATA NELLO STUDIO DI PAPERISSIMA SPRINT. NEL 2017, PERÒ, QUANDO LE RIVISTE PARLAVANO DI MATRIMONIO, LA COPPIA SI È DETTA ADDIO – DI CHI SI TRATTA?

Da golssip.it

Diamo un bel 10 a quest'isola magica perché qui nulla è lasciato al caso: il reef è stupendo, abbiamo visto mante, squali, mille pesci e una tartaruga che ha nuotato con noi. E poi tramonti meravigliosi... Abbiamo mangiato sempre bene e tutti sono stati molto cortesi, grazie". Questo il commento di Giorgia Palmas, ex velina, sulla sua vacanza alle Maldive che si sta godendo in questi giorni.

Estratti da ilgiornale.it

(...) Durante l'estate del 2016 le riviste di gossip fanno circolare la notizia che Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti sia intenzionati a compiere il grande passo. L'anello c'è da tempo, ma i due non hanno mai parlato pubblicamente di matrimonio. Così, per mettere un freno alle voci, Giorgia fa una smentita ufficiale: "Abbiamo il nostro equilibrio, siamo una coppia rock’n roll che funziona bene. Quando ci sposeremo lo saprete".

Nell'estate 2017 nuove voci su una presunta crisi tra Vittorio e Giorgia tornano a farsi insistenti. Il settimanale Spy riferisce che la coppia ha trascorso tutta l'estate separata, lei in Sardegna con la figlia e lui in giro per l'Italia per impegni sportivi. "E' come se avessero scelto di non vedersi pur non smettendo di rimanere in contatto come a volersi prendere un momento di pausa o di riflessione per capire meglio dove stia andando la loro storia d'amore", riferisce la rivista di cronaca rosa, ma a svelare che la relazione è giunta al capolinea definitivamente è la Palmas.

