LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPONA SENZA POLIFOSFATI AGGIUNTI? NON E’ UNA PANTERONA A CACCIA DI UN SUGAR DADDY, NE’ LA PROTAGONISTA IPER-TATUATA DELLA SERIE TV “BLINDSPOT” – DOPO SVARIATI ANNI E’ ANCORA ALLE PRESE CON IL PROCESSO DI RIMOZIONE DI ALCUNI TATTOO – “IO SONO PIÙ DISPERATA DI PRIMA, NON SI TOLGONO. SE PROPRIO NON VERRANNO VIA CI FARÒ QUALCHE CAGATA SOPRA”. DI CHI SI TRATTA?

Da today.it

ELETTRA LAMBORGHINI E IL MARITO AFROJACK

Un tatuaggio è per sempre! Lo sa bene Elettra Lamborghini che da anni a fatica sta provando a rimuovere alcuni disegni indelebili sulla sua pelle. La cantante, da sempre appassionata di tattoo e piercing, da qualche tempo ha deciso di eliminare alcune tatuaggi sul suo corpo. Dopo aver provato diversi trattamenti dermatologici senza ottenere risultati, l’ereditiera nel 2020 ha deciso di sottoporsi ad un trattamento laser.

Il percorso di Elettra

Su consiglio di un’amica Elettra si è rivolta ad una nota clinica milanese. Dopo anni l'artista è ancora alle prese con la rimozione dei tattoo, dando updates ai suoi followers su come sta andando il processo.

Proprio ieri la cantante ha mostrato su Instagram frustrata i pochi progressi ottenuti, raccontando anche il dolore del trattamento: “Questo è tre ore dopo, fa ancora male, si gonfierà, verrano fuori le bolle, fa male. Io sono più disperata di prima, non si tolgono”, ha spiegato inquadrando il braccio. La 27enne senza speranze, ha scritto poi nella story: “Raga sono invisibile ma non vogliono andare via. Se proprio non verranno via ci farò qualche cag*** sopra. Ma speriamo di no”.

I tatuaggi da rimuovere

Elettra nonostante la sua determinazione appare oggi piuttosto restia a fare nuovi tatuaggi. La cantante ha svelato in passato di essersi stancata di alcuni disegni indelebili sulla sua pelle. In particolare la Lamborghini tra provando a rimuovere due tatuaggi, che col tempo sono diventati per lei, “inutili”. Il primo è quello sul polso sinistro, dove si è lasciata imprimere un pesce colorato e la scritta Karack, ovvero il nome di uno dei suoi vecchi cavalli da corsa, il secondo è la dedica a Dagda, il "cavallo pazzo" che per diversi anni le ha fatto avere paura di cavalcare, posizionato sul braccio.

Insomma Elettra è più intenzionata che mai a rimuovere i vecchi tatuaggi, ma soprattutto non perde occasione per rammentare una cosa importante ai fan: non fare tatuaggi azzardati e pensarci sempre su due volte prima di imprimere qualcosa di indelebile sul corpo, perché poi resteranno per sempre lì.

