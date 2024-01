LA RICONOSCETE DALLE CHIAPPONE "A PIZZO"? - È TORNATA A MOSTRARE LE SUE CURVE, DOPO AVER SFORNATO DUE PARGOLETTI IN RAPIDA SUCCESSIONE - DA ANNI COMBATTE CONTRO I "BODY-SCEMI", HA LANCIATO UNA NUOVA LINEA DI LINGERIE "INCLUSIVA", CON TAGLIE CHE PARTONO DALLA "XS" FINO ALLA "XXXL" E HA PUBBLICATO UNA SERIE DI SCATTI BOLLENTI IN INTIMO ROSA - DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell'articolo di Sara Gambero per www.dilei.it

RIHANNA

[…] Rihanna […] a quasi 36 anni e due figli, non he perso la sua voglia di scandalizzare e provocare. E soprattutto dimostrare, come fa da qualche anno a questa parte, che curvy è bello. Dopo anni a combattere con il peso e gli standard imposti dallo show biz, la cantante ha deciso di fregarsene di canoni e cliché, di mostrarsi orgogliosa per come è realmente, con le sue bellissime e abbondanti forme, rese ancor più morbide dalle due gravidanze.

RIHANNA, LA LINGERIE PER SAN VALENTINO 2024

Rihanna, visto l’avvicinarsi di San Valentino ha anticipato l’uscita della sua linea di lingerie Savage x Fenty per la feste degli innamorati con alcuni scatti super sensuali postati sull’account ufficiale del brand. […]

RIHANNA

RIHANNA, IN LINGERIE AL GRIDO DI “CURVY È BELLO”

Rihanna ha fatto dell’inclusività e body positive i due capisaldi alla base della sua linea di intimo Savage X Fenty, e anche della linea di cosmetici Fenty Beauty, ingaggiando modelle che abbracciano tutti i canoni estetici e le diverse tipologie di bellezza. “Donne e culture sottorappresentate e tipicamente trascurate dalla produzione dei brand” come ha spiegato Sandy Saputo, Chief Marketing Officer di Kendo Brands, che include Fenty Beauty di Rihanna.

RIHANNA, STILISTA CHE CELEBRA LA DIVERSITÀ

“Una nuova generazione di bellezza” è lo slogan dell’imprenditrice Rihanna che non a caso per Savage X Fenty, linea lanciata nel 2018, ha deciso di presentare capi dalla taglia XS alla XXXL, […]

