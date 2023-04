14 apr 2023 17:26

LA RICONOSCETE DALLE COSCE "IMPANATE" NELLA SABBIA? - COME MOLTI ALTRI SVIPPATI DI TUTTA ITALIA, HA DECISO DI PASSARE LE VACANZE DI PASQUA A DUBAI, INSIEME ALLA FIGLIA, MENTRE NON CI SONO TRACCE DEL SUO NUOVO "TOY-BOY" - NONOSTANTE NON SIA PIÙ UNA PISCHELLA, LE SUE FOTO CONTINUANO A FAR IMPAZZIRE I WEB-PIPPAROLI: " FAI SEMPRE GIRARE LA TESTA" - DI CHI SI TRATTA?