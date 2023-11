LA RICONOSCETE DALLE COSCE STRIZZATE NELLE CALZE A RETE O DALLE MAMMELLONE XXL? - LA POPSTAR (O MEGLIO, POPPE-STAR) AMERICANA SI AGGIUNGE ALLA LUNGA LISTA DI SVIPPATE CHE SI LAMENTANO DEI "BODY-SCEMI" CHE LA APPREZZANO SOLO PER LE SUE FORME: "ESSERE UNA DONNA È UNA GUERRA. (ALTRO CHE GAZA!) HO LE TETTE GROSSE. NESSUNO DICE MAI NIENTE SUL CORPO DEGLI UOMINI" - POI RIVELA LE SUE TENTAZIONI SAFFICHE: "SONO ATTRATTA DALLE DONNE MA…"

BILLIE EILISH

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

Billie Eilish è il personaggio di copertina del nuovo numero di "Variety" dedicato al potere delle donne. La popstar, abbandonato ormai il suo ex status di ragazza prodigio, racconta la sua esperienza di giovane divenuta presto personaggio pubblico e così costretta a crescere sotto gli occhi del mondo. "Essere una donna è una guerra, per sempre - dice nella lunga intervista al celebre magazine -. Soprattutto essere una giovane donna sotto gli occhi di tutti. E' davvero ingiusto".

[…]

BILLIE EILISH E IL RAPPORTO CON LE DONNE

BILLIE EILISH

Nell'intervista Billie confessa di essere stata a lungo tormentata dall'idea di non piacere alle altre donne. "Non ho mai sentito di potermi relazionare molto bene con le ragazze - afferma -. Le amo così tanto. Le amo come persone. Sono attratta da loro come persone. Sono attratta da loro per davvero. Ho legami profondi con le donne della mia vita, sono fisicamente attratta da loro. Ma sono anche molto intimidita da loro, dalla loro bellezza e dalla loro presenza".

BILLIE EILISH E IL RAPPORTO CON IL SUO CORPO

[…]

"Ho le tette grosse - ribatte lei -. Ho le tette grosse da quando avevo nove anni, e sono fatta così. E' così che sono. Nessuno dice mai niente sul corpo degli uomini - si infiamma -. Se sei muscoloso, bene. Se non lo sei, bene. Se sei magro, bene. Se hai un corpo da papà, bene. Se sei grassoccio, amalo! Sapete perché? Perché le ragazze sono gentili. Non gliene frega un cazzo perché noi vediamo le persone per quello che sono!".

[...]

