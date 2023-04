LA RICONOSCETE DALL'ADDOMINALE SCOLPITO E DALLA SMUTANDATA DA URLO? - DETIENE IL RECORD DI LONGEVITÀ NELLA SUA PROFESSIONE - DI RECENTE SE L'È PRESA CON I "BODY-SCEMI" CHE LA CRITICANO PER IL SUO ASPETTO FISICATO: "MI SONO SENTITA DIRE SPESSO 'SEMBRI UN UOMO', 'NON RISPECCHI IL CANONE DI BELLEZZA ITALIANO'" (COMPRATE DEGLI OCCHIALI DA VISTA A QUESTI FOLLOWER!) - DI CHI SI TRATTA?

shaila gatta 5

Estratto dell'articolo di Rachele Scoditti per www.gazzetta.it

[…] Shaila Gatta, insieme a Mikaela Neaze Silva, ha conquistato tutti diventando la Velina più longeva di sempre. Ballerina professionista classe 1996 e con mille progetti in testa, Shaila è una super sportiva. […]

Shaila, hai un fisico molto sportivo. Hai mai ricevuto commenti negativi?

“Ho pubblicato una foto qualche settimana fa con una descrizione dedicata a questo tema, perché mi sono resa conto che c’è molta body positivity per quanto riguarda la donna curvy, la donna magra, ma non nei confronti della donna fitness. A meno che non si tratti di aziende specializzate nello sport. Mi sono sentita dire spesso 'sembri un uomo', 'non rispecchi il canone di bellezza italiano'. Ma questo canone chi l’ha deciso?”

shaila gatta 9

Tu quanto ti senti femminile invece?

“Tantissimo! Tutti i giorni mi alleno e curo il mio corpo affinché io possa essere così, come desidero. Perché è un mio desiderio sentirmi in forma, perché mi piaccio e quando mi guardo allo specchio sto bene. Mi sento donna. Ma non perché ho un bel fisico. Mi sento donna per le scelte che prendo ogni giorno nella mia vita”.

[…] Stai scrivendo anche un libro…

“Sì. L’ho scritto per aiutare le persone. Ho 26 anni, quindi sono giovanissima, ma ho avuto delle esperienze che mi hanno segnato. Mi sarebbe piaciuto avere qualcuno che mi desse dei consigli. Tratta due temi: la violenza psicologica e la motivazione, cosa uno è disposto a fare quando crede nei propri sogni. È un po’ la mia storia, niente di astratto”.

shaila gatta 15

[…]Ora stai vivendo una bellissima storia d’amore con Alessandro Zarino, che fa parte del tuo ambiente e che ha appena aperto un centro fitness.

“Credo tantissimo nei giovani, Alessandro ha 32 anni. Ci vuole coraggio oggi a investire in nuove attività. La sua attività è un training club che si chiama Z-473. Lui ha studiato tanti anni in Australia e ha portato questa esperienza in Italia. Un metodo di allenamento basato sul benessere del corpo, si lavora molto sul rafforzamento muscolare, sui legamenti. Le persone quando vengono da noi, rinascono. Poi c’è la possibilità di fare una colazione sana, c’è la sala benessere, la pressoterapia con i televisori di fronte. Insomma, è un’oasi!” […]

shaila gatta 39 shaila gatta 29 shaila gatta 1 shaila gatta 4 shaila gatta 3 shaila gatta 17 shaila gatta 31 shaila gatta 10 shaila gatta 40 shaila gatta 8 shaila gatta 17 shaila gatta 7 shaila gatta 24 shaila gatta 18 shaila gatta 11 shaila gatta 25 shaila gatta 33 shaila gatta 41 shaila gatta shaila gatta 3 shaila gatta 10 shaila gatta 13 shaila gatta 11 shaila gatta 12 shaila gatta 16 shaila gatta 14 shaila gatta 18 shaila gatta 19 shaila gatta 4 shaila gatta 2 shaila gatta 6