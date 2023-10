LA RICONOSCETE DALL'ANCA SBILENCA STRIZZATA NEL BODY ATTILLATISSIMO? - NONOSTANTE ABBIA SUPERATO I 50 ANNI, LA CALIENTE ATTRICE DÀ ANCORA UNA PISTA A TUTTE LE INFLUENCER PIÙ GIOVANI, BONE SOLO A USARE I FILTRI INSTAGRAM - DOPO LA FINE DEL MATRIMONIO CON L'ATTORE JOE MANGANIELLO, SI È TROVATA UN NUOVO "MANGANELLO": SI TRATTA DI UN CHIRURGO ORTOPEDICO DI BEVERLY HILLS: VISTA L'ETÀ, È PROPRIO UN BELL'ACCHIAPPO - DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell'articolo di Alessandra De Tommasi per www.cosmopolitan

sofia vergara 9

Sofia Vergara, elegantissima, in body nero di pizzo, è uscita a cena a Beverly Hills con il chirurgo ortopedico Justin Saliman: paparazzata in auto all’uscita del locale, l’attrice sembra disinvolta e a suo agio. Neppure il suo cavaliere, al volante, sembra prestare grande attenzione allo schieramento dei fotografi, anche lui in qualche modo abituato ai riflettori, anche se in modo diverso. Tempo fa, infatti, ha inventato un congegno capace di riparare il menisco, a quanto pare di grandissimo valore medico (al punto da aver dato vita a una start up nel suo campo). Inoltre fino al 2018 è stato sposato con l’attrice di Grimm, Bree Turner, da cui ha avuto due figli durante una relazione lunga un decennio. [...]

