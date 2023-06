LA RICONOSCETE DALL’ADDOMINALE SCOLPITO? A 54 ANNI ESIBISCE UN FISICO STATUARIO E UN CIUFFO DI CAPELLI ARGENTATI. RECENTEMENTE HA RACCONTATO COM'È INVECCHIARE A HOLLYWOOD E HA RIVELATO "CI SONO SEMPRE PERSONE PRONTE A CRITICARE" – I "ROSICONI" LE RINFACCIANO IL FATTO CHE SOLAMENTE UNA STELLA DI HOLLYWOOD POSSA PERMETTERSI TUTTI QUESTI TRATTAMENTI - DI CHI SI TRATTA? VIDEO

Da movieplayer.it

JENNIFER ANISTON

Sebbene sembri che il tempo non sia passato per l'amata attrice, Jennifer si è recentemente aperta su com'è invecchiare a Hollywood e sul fatto che "ci sono sempre persone pronte a criticare".

"Due cose sono inevitabili. La prima, l'invecchiamento. La seconda, ci saranno sempre persone pronte a criticare. Per me è più una questione di come mi prendo cura di me stessa, fisicamente e mentalmente. Possiamo ancora prosperare anche quando siamo invecchiati e questo grazie a tutti i progressi in salute, nutrizione, tecnologia e scienza",

JENNIFER ANISTON

Da vanityfair.it

Affabile, divertita e sorridente. È apparsa così, Jennifer Aniston, nel video postato solo pochi giorni fa su Instagram in cui la stessa attrice mostra ai suoi fan un nuovo prodotto per capelli del suo marchio beauty Lolavie.

(...)

JENNIFER ANISTON

Un dettaglio che non sembra essere sfuggito agli occhi di lince dei suoi follower, molti dei quali, sotto il post, hanno lasciato commenti di apprezzamento per la scelta di questo look naturale. «Spero rimanga al naturale, è molto più attraente» ha scritto qualcuno. «È stupenda» ha aggiunto un altro. Commenti che stridono con altri che invece sostengono che si tratti solo di un effetto silver creato dai suoi riflessi biondissimi.

Ad ogni modo, se la Rachel di Friends avesse davvero deciso di abbracciare i suoi capelli bianchi, scollandosi dall'appuntamento mensile con la colorazione, non sarebbe la prima delle famose a farlo. Negli ultimi anni sono sempre di più le star (e non solo) che hanno deciso di convertirsi ai grey hair o fare spallucce di fronte ai primi fili argentati della ricrescita. Tra gli esempi più eclatanti Andie MacDowell, sempre più felice della sua scelta che la fa sentire «libera».

JENNIFER ANISTON JENNIFER ANISTON SU ALLURE JENNIFER ANISTON SU ALLURE JENNIFER ANISTON SU ALLURE Jennifer Aniston jennifer aniston jennifer aniston jennifer aniston