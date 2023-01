LA RICONOSCETE DALL’UNDER BOOBS? HA TRASCORSO IL NATALE TRA MIAMI E DUBAI E ANCHE SE HA DOVUTO METTERE IN PAUSA LA SUA CARRIERA TELEVISIVA È FELICISSIMA DELLA SUA VITA MATRIMONIALE – SUL SUO SENO ESPLOSIVO HA DETTO: “A VOLTE PENSO CHE VORREI RIDURLO MA PRESUMO CHE QUALCUNO POTREBBE NON ESSERE FELICE" (FACENDO RIFERIMENTO AL MARITO) – DI CHI SI TRATTA?

Da fanpage.it

ELETTRA LAMBORGHINI

Elettra Lamborghini sta girando il mondo col marito Afrojack e non potrebbe essere più felice della vita matrimoniale. Certo, ha dovuto mettere in pausa la sua carriera televisiva ma, a giudicare dal sorriso che ha sempre stampato sulle labbra, non se ne pente affatto. Ha trascorso il Natale tra Miami e Dubai, dove ha spopolato con un trikini iper griffato, mentre da qualche giorno è volata in montagna (anche se al momento la neve non c'è). Complice il freddo, ha sfoggiato un look in pieno stile invernale ma la cosa particolare è che la giacca che sembra essere "anti-seno" le ha fatto fare una riflessione insolita che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Il look da montagna di Elettra Lamborghini? È all'insegna della comodità. Ha infatti abbinato un paio di jeans aderenti e a vita bassa a un body a girocollo, un modello in lycra total black con le maniche lunghe che le ha fasciato la silhouette con sinuosità. Per completare il tutto ha scelto un cappotto perfetto per l'inverno: è in tessuto teddy color tabacco ma declinato in una versione check con dei maxi quadroni in bianco e nero. Lo ha tenuto sbottonato, portando l'attenzione dei fan sul suo seno. Sebbene sia "esplosivo", in questo video selfie sembra essere quasi invisibile e, a quanto pare, la cosa non le dispiace affatto, anzi, non ha potuto fare a meno di ammirarsi allo specchio dicendo "Che bello, non ho seno".

ELETTRA LAMBORGHINI

Elettra Lamborghini e la rivelazione sul suo seno

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto di aver rifatto il seno per renderlo più grande ed esplosivo ma in ogni occasione ci ha sempre tenuto a precisare che al viso e al resto del corpo non ha fatto nessun ritocchino. Sebbene sia apparsa sempre super soddisfatta del risultato, ora pare avere dei ripensamenti. Nella didascalia col cappotto teddy check ha infatti scritto: "Sembra che non ho seno, mi piace. A volte penso che vorrei ridurlo ma presumo che qualcuno potrebbe non essere felice" (facendo riferimento al marito Nick). Nella Stories successiva Elettra ha "rassicurato" i fan dando prova del fatto che si trattava solo di un effetto ottico: il suo seno continua a essere esplosivo e non può fare a meno di metterlo in evidenza.

elettra lamborghini 2 elettra lamborghini elettra lamborghini 1 ELETTRA LAMBORGHINI E IL MARITO AFROJACK ELETTRA LAMBORGHINI E IL MARITO AFROJACK ELETTRA LAMBORGHINI