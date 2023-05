LA RICONOSCETE DAL DECOLLETE ESPLOSIVO? - NEGLI ULTIMI TEMPI LA STELLA DI HOLLYWOOD ERA SPARITA DAI RADAR, MA ADESSO È TORNATA CON UNA BOMBASTICA COPERTINA DELLA "SWIMSUIT ISSUE" DI "SPORTS ILLUSTRATED" - NONOSTANTE SIA IL SOGNO EROTICO DI MILIONI DI UOMINI DI TUTTO IL MONDO, HA CONFESSATO: "NON C’È MAI STATO UN MOMENTO NELLA MIA VITA IN CUI HO AMATO IL MIO CORPO" (NUN TE PREOCCUPA', CE PENSANO GLI ALTRI AD AMARLO!) - DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell'articolo di Giorgia Greppi per www.whoopsee.it

[…] Megan Fox ha rilasciato un’intervista aprendosi molto sia sulla sua carriera di attrice che sul rapporto con i commenti dei fan e con il proprio corpo. In particolare, nel capitolo della chiacchierata intitolato “Imparare ad amare se stessa”, l’attrice ha rivelato di soffrire del “disturbo da dismorfismo corporeo”.

«Non mi sono mai vista nel modo in cui mi vedono gli altri» ha affermato Megan in un video realizzato per la rivista, «Non c’è mai stato un momento nella mia vita in cui ho amato il mio corpo. Mai e poi mai. Quando ero piccola era come un’ossessione che avevo, del tipo: “Dovrei apparire in questo modo”. E non so perché io abbia avuto una consapevolezza del mio corpo da così giovane. Sicuramente non era dovuto all’ambiente in cui vivevo, perché sono cresciuta in un ambiente molto religioso in cui non c’era [piena] contezza dei corpi». […]

