LA RICONOSCETE DAL DECOLLETE O DAL TATUAGGIO? LA SUA STORIA E’ FINITA DOPO 15 ANNI. SUI SOCIAL LE SUE FOTO SEXY VENGONO COMMENTATE DAI BACCHETTONI IN TERMINI POCO LUSINGHIERI: “MA È POSSIBILE CHE DOPO CHE SI LASCIANO INIZIANO TUTTE A POSTARE SCATTI DI LORO UN PO’ PIÙ NUDE” – LEI DEFINISCE QUESTA NUOVA FASE DELLA SUA VITA INASPETTATA: “ALL’INIZIO MI SONO SENTITA SMARRITA MA POI…”

Da https://www.ilgranata.it

Stefania Orlando non le manda a dire su Chiara Ferragni e Fedez

Ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, Stefania Orlando ha espresso un suo parere sulla questione Ferragnez che tiene banco anche nei salotti televisivi. Insomma, tutti ne parlano. Per l’ex gieffina, però, non ci sono dubbi, sarebbe tutto un caso montato ad arte.

Estratto dell’articolo da today.it

Dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando è pronta a ricominciare da sé e a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, non solo sentimentale.

(…)

"Sono in una fase nuova, inaspettata" rivela in un'intervista a Gente, tornando a parlare della lunga relazione con il musicista, finita dopo 15 anni: "Sicuramente non avevo previsto quello che è successo nella mia vita privata. Credevo che sarei invecchiata con Simone, invece il destino ha deciso in maniera diversa.

(…)

Del suo matrimonio non rimpiange niente, anzi: "Ho passato quindici anni meravigliosi con Simone e lo ringrazierò sempre - spiega ancora Stefania Orlando - Non tutti riescono a essere felici così a lungo: sono grata per quello che abbiamo vissuto". Tra loro i rapporti sono buoni, ma è ancora troppo presto per tornare vicini in un'altra forma. "Ci siamo sentiti per Natale" fa sapere la conduttrice, che sul suo futuro non ha dubbi: "Lo guardo con grande curiosità. All'inizio mi sono sentita smarrita, ora sono più carica…”

