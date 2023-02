LA RICONOSCETE DAL FLORIDO DECOLLETE? SUI SOCIAL HA CONDIVISO UNA FOTO DI 17 ANNI FA PER LA RIVISTA "MAX" – LA FIGLIA OGGI LA SPINGE A “TORNARE A FARE QUESTE COSE E A NON ESSERE TROPPO MAMMA”. E LEI: “PER ME NON CI POTREBBE ESSERE UN INCORAGGIAMENTO MIGLIORE DEL SUO” – DI CHI SI TRATTA?

Da today.it

Una foto del 2006 che la mostra in uno dei periodi professionali più felici della sua carriera è stata scelta da Thais Wiggers per ricordare i vecchi tempi. "Ecco un #tbt incoraggiato da mia figlia!" ha esordito la ex velina a corredo dell'hashtag che rimanda al Throwback Thursday, tendenza social per cui ogni giovedì si condivide un ricordo del passato o altri contenuti nostalgici.

L'immagine scelta è quella che rimanda a lei ai tempi di Striscia la notizia, quando era velina in coppia con Melissa Satta: in posa per la rivista Max con fisico mozzafiato in mostra, allora la modella brasiliana aveva 20 anni e un fascino che ancora oggi le viene riconosciuto da tutti. Ma in particolare è una la sua più grande fan, la figlia Julia, nata dalla storia d'amore con Teo Mammucari 13 anni fa.

Insieme alla foto in questione, la ragazza le ha inviato un messaggio privato, condiviso da Thai per far capire quanto si senta incoraggiata e sostenuta da lei: "Avrete visto sulle mie stories oggi il suo messaggio dove mi spinge a “tornare a fare queste cose e non essere troppo mamma”. E direi che non ci potrebbe essere un incoraggiamento migliore del suo per me. Seguito poi dai tanti “Ha ragione” che ho ricevuto! Grazie" ha scritto la 35enne brasiliana.

"Questa foto è stata scattata 17 anni fa!! Ed ha un significato immenso per me, rappresenta un periodo straordinario di lavoro, di successo, di bellezza, pieno di vita che mi rimarrà per sempre nel cuore", ha aggiunto ancora Thais, concludendo con una riflessione sulle proprie attuali consapevolezze di donna adulta e mamma felice, fiera della sua maturità e del proprio aspetto fisico: "Detto ciò, lei non ha idea di quanto io amo “fare la mamma” e anche se qualche periodo non sono stata proprio una super bomba sexy…

Oggi dopo anni, più consapevole, con più esperienza, più matura e serena, da mamma, da donna, mi sento una “fi*a pazzesca”! Permettetemelo… E permettetevelo!". Migliaia i commenti di approvazione ricevuti dal post, apprezzato soprattutto dalle amiche come Melissa Satta, Elena Barolo, Marica Pellegrinelli concordi nel ritenerla semplicemente meravigliosa.

