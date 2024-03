LA RICONOSCETE? HA FESTEGGIATO IL COMPLEANNO DEL NUOVO COMPAGNO IN UN RESORT SUL LAGO DI LUCERNA, IN SVIZZERA – “VORREI INCONTRARTI ALTRE CENTO VOLTE. TANTI AUGURI AMORE", LA DEDICA SOCIAL DI LEI CHE HA CONDIVISO UNO SCATTO DI COPPIA E LA TORTA SCELTA PER FESTEGGIARE I 37 ANNI DI LUI… - DI CHI SI TRATTA?

Da corrieredellosport.it

ilary blasi

Ilary Blasi nuda nella spa con Bastian: la vacanza in Svizzera diventa hot. La conduttrice ha festeggiato il compleanno del nuovo compagno con un viaggio di lusso sul lago di Lucerna: gli scatti bollenti fanno impazzire i social

ILARY

Da gazzetta.it – Estratti

Ilary Blasi si sta godendo questo periodo senza impegni lavorativi in tv tra viaggi in giro per il mondo, la storia d'amore col compagno Bastian Muller e il tempo trascorso insieme ai tre figli nati dal lungo matrimonio con Francesco Totti. Dopo esser volata in Sudafrica alla fine di febbraio, la conduttrice tv ha fatto rientro in Italia per festeggiare l'ottavo compleanno della figlia più piccola, Isabel, ed è subito ripartita per un'occasione speciale: il compleanno dell'amato Bastian.

ilary blasi

Era l'11 marzo 2023 quando, proprio in occasione del compleanno di Bastian Muller, Ilary Blasi aveva approfittato dell'occasione per ufficializzare su Instagram la nuova relazione con una serie di foto e la prima dedica d'amore via social: "Tanti auguri tesoro mio, ti auguro il meglio... Tanto amore". Un anno dopo la storia tra Ilary e Bastian prosegue a gonfie vele e per questa occasione speciale la coppia ha deciso di prendersi qualche giorno di relax in Svizzera.

"Vorrei incontrarti altre cento volte. Tanti auguri amore", così la 39enne ha voluto augurare il buon compleanno al compagno Bastian Muller su Instagram, condividendo un tenero scatto di coppia e la torta scelta per festeggiare i 37 anni dell'imprenditore tedesco, mentre per la musica di sottofondo la scelta di Ilary è ricaduta su Every Breath You Take dei Police.

ilary blasi bastian

Il soggiorno svizzero di Ilary Blasi e Bastian Muller è proseguito con un giro sul Lago dei Quattro Cantoni e un soggiorno in un esclusivo resort di Lucerna, con suite privata e grande vasca idromassaggio in stanza, tutto ben documentato su Instagram.

ilary blasi ilary blasi