LA RICONOSCETE DAL LOOK DA VAMPIRONA? NO, NON E' MORTICIA DI "LA FAMIGLIA ADDAMS" - LA POPSTAR SI È MESSA A SPARARE "GRETINATE" PER CRITICARE I SUOI COLLEGHI: "FANNO USCIRE UN MILIARDO DI DIVERSE EDIZIONI IN VINILE IN UN MILIARDO DI CONFEZIONI DIVERSE. È UNO SPRECO ENORME ED È IRRITANTE SAPERE CHE SIAMO ANCORA AL PUNTO IN CUI FARE NUMERI, E FARE SOLDI, CONTI COSÌ TANTO" - FORSE LA CANTANTE HA AVUTO UN ATTACCO DI AMNESIA, VISTO CHE ANCHE LEI HA FATTO USCIRE 8 DIVERSE VERSIONI IN VINILE DEL SUO ALBUM - DI CHI SI TRATTA?

Estratto da www.rollingstone.it

billie eilish

«Viviamo in un’epoca in cui, per qualche ragione, per alcuni artisti è molto importante far uscire un miliardo di diverse edizioni in vinile, in un miliardo di confezioni diverse. Il tutto per far salire le vendite e farli guadagnare di più».

Billie Eilish, fresca del secondo Oscar per la Migliore canzone originale portato a casa con What Was I Made For, non ha addolcito la pillola: le dinamiche di promozione dell’industria musicale vanno spesso contro gli interessi dell’ambiente. […]

finneas o connell billie eilish oscar 2024

Le ultime dichiarazioni sono arrivate durante un’intervista a Billboard insieme alla madre Maggie Baird, attivista ambientale di lungo corso. «Succede davanti agli occhi di tutti, e tutti vengono scusati per questo o quell’altro motivo. È davvero frustrante, specialmente per qualcuno che, come cerco di fare, si applica in ogni modo per avere uno stile di vita più sostenibile e per passare questo messaggio anche al proprio team. E poi dall’altro lato ti trovi 40 diverse confezioni per i vinili di alcuni tra i maggiori artisti al mondo, studiate per essere diverse l’una dall’altra proprio il giusto per farti venir voglia di comprarle».

BILLIE EILISH

Ha poi continuato: «È uno spreco enorme, ed è irritante sapere che siamo ancora al punto in cui fare numeri, e fare soldi, conta così tanto. Fateci caso: a farlo sono proprio i vostri artisti preferiti».

A questo punto si potrebbero levare delle critiche: ma anche Eilish ha fatto uscire 8 diverse versioni in vinile del suo secondo album, Happier Than Ever. Certo, ma si trattava di edizioni stampate su vinile interamente riciclato, impacchettate in una confezione ricavata dallo zucchero di canna. […]

