LA RICONOSCETE DALLE MAMMELLONE STRIZZATE DENTRO AL BIKINI? - UN TEMPO LA POPSTAR INDOSSAVA SOLAMENTE ABITI LARGHI CHE NON LASCIAVANO INTRAVEDERE LE SUE CURVE, MA APPENA SI È RESA CONTO DI ESSERE UNA BONAZZA, HA INIZIATO A SGUAINARE LE TETTONE A PIÙ NON POSSO - GLI ONANISTI-SOCIAL ESULTANO PER LA SUA FEMMINILITÀ RITROVATA, MENTRE ALTRI L'HANNO ACCUSATA DI ESSERSI VENDUTA - ALCUNI FOLLOWER HANNO NOTATO UN PARTICOLARE "INTIMO" NELLA FOTO CHE RIVELA UN SUO "SEGRETO" - DI CHI SI TRATTA?

BILLIE EILISH

Estratto dell'articolo di Valeria Paglionico per www.fanpage.it

Billie Eilish […] è diventata protagonista di una drastica rivoluzione di stile: se agli esordi puntava tutto su abiti oversize coprenti, ora non perde occasione per esaltare la sua femminilità con trasparenze e tacchi a spillo. La cosa l'ha fatta finire al centro delle polemiche, sono stati molti infatti coloro che l'hanno accusata di essersi "svenduta". Nelle ultime ore ha sconvolto tutti con la sua prima foto in bikini, […]

[…]

billie eilish mostra le tette 5

IL SIGNIFICATO DEL TATUAGGIO DI BILLIE EILISH

Complice il costume molto scollato, Billie Eilish ha lasciato per la prima volta in mostra il tatuaggio al centro del seno. Non lo ha fatto di recente, risale al 2020, anno in cui la popstar aveva annunciato di avere un nuovo tattoo in una parte "intima" del corpo. Proprio in quell'occasione sottolineò che difficilmente lo avrebbe mostrato in pubblico, vista la sua passione per gli abiti coprenti. Oggi però le cose sono cambiate e non ci pensa su due volte a rivelarlo. Cosa raffigura il disegno? È una scritta in caratteri gotici che riproduce il suo cognome, un omaggio al successo raggiunto proprio nel 2020 quando ha vinto 5 Grammy Awards.

billie eilish mostra le tette 6 billie eilish 13 billie eilish 2 billie eilish billie eilish 10 billie eilish mostra le tette 8 billie eilish 3 billie eilish mostra le tette 13 billie eilish 6 billie eilish 7 billie eilish billie eilish si spruzza profumo sulle tette Billie Eilish con un taglio da lupo billie eilish mostra le tette 1 billie eilish mostra le tette 10 billie eilish mostra le tette 11 billie eilish mostra le tette 4 billie eilish mostra le tette 14 billie eilish mostra le tette 2 billie eilish mostra le tette 3 billie eilish mostra le tette 7 billie eilish mostra le tette 9 billie eilish met gala 2023 billie eilish 2 billie eilish 2 billie eilish in swarm 3 Billie Eilish billie eilish in swarm 1 billie eilish in swarm 2 billie eilish e jesse rutherford billie eilish 3 billie eilish 1 billie eilish billie eilish 1 billie eilish billie eilish billie eilish billie eilish finneas e billie eilish oscar per la colonna sonora di no time to die

billie eilish 6 billie eilish 7 billie eilish billie eilish 1 billie eilish