DANIELA SANTANCHÈ DANIELA SANTANCHE DANIELA SANTANCHE'
LA RICONOSCETE? DOPO AVER BATTIBECCATO NEI TALK SU REDDITO DI CITTADINANZA E SPESE PER LE ARMI ALL'UCRAINA, SI GODE IL MARE DELLA VERSILIA. IMBOTTITA DI PINELLE, SCODELLA UN BURRACO PULITO PULITO. DI CHI SI TRATTA? - VIDEO-
DANIELA SANTANCHÈ DANIELA SANTANCHE DANIELA SANTANCHE'
CIAK, MI GIRA – AL TERZO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE ITALIANO, IL GIOCATTOLONE “JURASSIC WORLD – IL DOMINIO” RECUPERA UN PO’. IL TOTALE GLOBALE È ARRIVATO GIÀ A 26 MILIONI DI DOLLARI, ANCHE SE HA AVUTO NON POCHE FLESSIONI – SECONDO “TOP-GUN MAVERICK”, REGGE BENE AL TERZO POSTO “NOSTALGIA” DI MARTONE. PERCHÉ ABBIA COSÌ TANTE SALE (424) È UN MISTERO, MA È IL SOLO FILM ITALIANO CHE GLI ESERCENTI VOGLIANO - VIDEO
CAFONALINO ALL’OPERA! – PER LA PRIMA DELL’ERNANI DI VERDI, AL COSTANZI DI ROMA, SFILA LA SOLITA PROCESSIONE DI DIPLOMATICI, PREZZEMOLINI, INTELLETTUALI VERI O PRESUNTI – TRA IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI E L’ASSESSORE MIGUEL GOTOR, SPUNTANO L’AMBASCIATORE GIAPPONESE CON LA MOGLIE, E POI VALTER E PAOLA MAINETTI, GIULIO E CARLA MAIRA, RAFFAELE CURI, LA REGISTA VALENTINA CARRASCO E L’IMMANCABILE MARISELA FEDERICI…
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
SONNO A PORTATA DI POLSO - AVETE PROBLEMI AD ADDORMENTARVI? VI METTETE A LETTO E PASSATE ORE A ROTOLARVI SENZA RIUSCIRE A PRENDERE SONNO? LA SOLUZIONE POTREBBE ESSERE IL VOSTRO POLSO! È QUELLO CHE SOSTIENE “YOUNGER YOU DOC”, UN MEDICO DIVENTATO MOLTO POPOLARE SU TIKTOK CON UN VIDEO IN CUI SPIEGA LA SUA ROUTINE. UTILIZZANDO DUE DITA, BASTA PORTARLE SUL PUNTO DOVE SENTITE LE PULSAZIONI DEL CUORE E… - VIDEO